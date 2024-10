Deborah Secco vai apresentar programa ‘Poliamor’, sobre diferentes formas de relacionamentos

Gravações estão agendadas para começar no dia 15 de outubro; lançamento está previsto para 2025

Deborah Secco revelou seu próximo projeto, o programa “Poliamor”. A atriz, que finalizou seu contrato como atriz em julho, agora se junta à emissora Globo como apresentadora. As gravações do programa estão agendadas para começar no dia 15 de outubro e têm como objetivo apresentar diversas formas de amor e relacionamentos. O lançamento do programa está previsto para 2025 e, inicialmente, ele poderá ser veiculado nos canais fechados da Globo.

