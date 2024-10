Netflix tem onda de cancelamento após CEO apoiar Kamala Harris

Consultoria Antenna revelou que a taxa de cancelamento do serviço de streaming atingiu 2,8% em julho, após manifestação em favor da democrata, a maior desde fevereiro

Thibault Penin/Unsplash Netflix optou por não se pronunciar sobre manifestação do fundador



A gigante do streaming Netflix está passando por um período turbulento com um aumento significativo no número de cancelamentos de assinaturas. Este fenômeno ocorreu após o cofundador e presidente da empresa, Reed Hastings, declarar publicamente seu apoio à candidata democrata Kamala Harris na corrida presidencial dos Estados Unidos. Hastings fez uma doação substancial de US$ 7 milhões, cerca de R$ 38 milhões, para a campanha de Harris. A doação foi divulgada ao site The Information no dia 24 de julho, apenas um dia após Hastings expressar seu apoio nas redes sociais, onde afirmou: “Agora é hora de vencer”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A consultoria Antenna revelou que a taxa de cancelamento do serviço de streaming atingiu 2,8% em julho, a maior desde fevereiro. Este aumento foi particularmente notável nos cinco dias que se seguiram à declaração de apoio de Hastings, com o terceiro dia após o endosso sendo o pior do ano para a Netflix em termos de cancelamentos de assinaturas. Este cenário ressalta os riscos que as empresas enfrentam ao se envolverem em questões políticas, um tema que muitas preferem evitar para não alienar parte de sua base de clientes. Quando questionada sobre os cancelamentos e o apoio de Hastings nas eleições americanas, a Netflix optou por não se pronunciar.

*Com informações de Bruno Meyer

*Reportagem publicada com auxílio de IA