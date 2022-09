Declaração de Ary Fontoura faz Mariana Ximenes chorar no ‘Encontro’

Atores contracenaram juntos em ‘Chocolate com Pimenta’, novela que será novamente reprisada

Reprodução/Globo Mariana Ximenes se emocionou após Ary Fontoura dizer que é seu fã número 1



A atriz Mariana Ximenes não conteve a emoção ao receber um recado do ator Ary Fontoura no “Encontro” desta segunda-feira, 26. Os artistas contracenaram juntos em “Chocolate com Pimenta”, novela que começa a ser reprisada na Globo pela terceira vez nesta segunda no “Vale a Pena Ver de Novo”. A trama, que originalmente ocupou a faixa das 18h, ficou marcada na carreira de Mariana, pois foi sua primeira protagonista. Em seu depoimento, Ary disse foi um prazer em conhecer, contracenar e presenciar a “vitoriosa carreira” da atriz. “Tudo isso começou em ‘Chocolate com Pimenta’, onde tivemos a oportunidade de contracenar e vivenciar um sucesso, que, por sinal, agora retorna. Uma menina que se tornou uma mulher de muita garra e que está pronta para qualquer batalha. Não canso de pedir sempre que Deus a proteja e torne você uma pessoa feliz. Um beijo carinhoso do seu fã número 1”, declarou o veterano ator. Com os olhos cheios de lágrimas, Mariana falou: “Ary é uma pessoa formidável. Está lindo, maravilhoso nas redes sociais. Ele foi um companheiro de cena incrível, extraordinário. Eu estava muito nervosa na minha estreia como protagonista e estávamos fazendo a cena da morte dele e eu comecei a chorar copiosamente antes. Ele falou: ‘Mari, calma, economiza, porque na hora de valer, não vão ter mais lágrimas’. Eu olhei para ele e falei: ‘Você tem razão, mas eu não consigo’”.