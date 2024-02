James Rodríguez decide permanecer no São Paulo após reunião com a diretoria

Descontente com a reserva, meia colombiano tinha manifestado desejo de deixar o clube, mas negociações com outras equipes não avançaram

Paulo Pinto/São Paulo FC James Rodríguez tem 14 partidas e um gol pelo São Paulo



O meia colombiano James Rodríguez surpreendeu ao decidir permanecer no São Paulo. Após uma reunião com a diretoria do clube, o atleta optou por não rescindir o contrato, conforme informado pelo jornalista Gabriel Sá e confirmado pela reportagem. Embora tenha perdido o prazo de inscrição para os quatro jogos restantes da primeira fase do Campeonato Paulista, James poderá ser inscrito para o mata-mata, caso o São Paulo avance. De acordo com as regras do Estadual, os clubes têm permissão para realizar quatro alterações em suas listas de jogadores ao final da primeira fase. Para a inclusão de James, portanto, um nome terá que ser retirado. Atualmente, o Tricolr ocupa o terceiro lugar no Grupo D, fora da zona de classificação, com 14 pontos, um atrás de Novorizontino e São Bernardo. Além disso, a equipe tem um jogo atrasado contra a Inter de Limeira.

Duas semanas atrás, James havia solicitado a rescisão amigável do contrato com o São Paulo, logo após a conquista da Supercopa do Brasil. O colombiano, que estava se recuperando de uma lesão na panturrilha direita, se recusou a viajar com a equipe para Belo Horizonte, o que causou polêmica e desagradou ao elenco. No entanto, as negociações para a saída do jogador não avançaram. Seu contrato com o clube paulista vai até junho de 2025, com um salário mensal de quase R$ 1 milhão. Ele soma 14 partidas e apenas um gol com a camisa tricolor.

*Com informações do Estadão Conteúdo

*Reportagem produzida com auxílio de IA