Deolane Bezerra não poderá citar Lula em ‘A Fazenda 14’; diretor explica as punições

Rodrigo Carelli enfatizou que ‘não se pode falar de política de jeito nenhum’ no reality

Reprodução/Twitter/LulaOficial Antes do confinamento, Deolane declarou apoio a Lula nas eleições



Seis dos 20 participantes de “A Fazenda 14” foram revelados pela Record TV na última terça-feira, 6, além de uma das participantes do Paiol. Dentre os nomes divulgados, o mais comentado, sem dúvidas, foi o de Deolane Bezerra. A confirmação da influenciadora digital e advogada no reality gerou vários comentários e um deles é que a viúva de MC Kevin estará confinada durante as eleições. Antes do pré-confinamento, Deolane expôs nas redes sociais que apoiaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais deste ano. A advogada, no entanto, não poderá fazer qualquer tipo de manifestação política no período em que estiver em “A Fazenda 14”. Questionado no Central Splash se a peoa poderá, por exemplo, fazer um “L” durante uma votação ao vivo, o diretor da atração, Rodrigo Carelli, declarou: “Eles não podem [se manifestar politicamente]. Tem várias regras no programa e uma delas é que não se pode falar de política de jeito nenhum, principalmente quando a gente está em época de eleição. Nunca, na verdade, pode falar. É uma regra mesmo, uma lei, não se pode falar na televisão. Eles são muito orientados a isso e eles vão ser reorientados. Eles sabem que isso pode vir a ser até uma quebra de contrato e pode ser passível de punição”. Carelli acredita que isso não irá acontecer: “A gente nunca teve esse problema. Tomara que a gente continue não tendo”.