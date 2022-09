‘A Fazenda 14’: Lucas Santos ganha prova e é o primeiro Fazendeiro da temporada

Ator fez dupla com o rapper Pelé Milflows, mas acabou com o chapéu, enquanto o parceiro ganhou imunidade

Divulgação Ator ganhou a prova junto com o rapper Pelé Milflows e ficou com o chapéu



Nesta quarta-feira, 14, os peões de ‘A Fazenda 14‘ disputaram a primeira Prova do Fazendeiro da temporada. Dos 22 participantes, apenas seis peões puderam participar depois de uma prova de classificação. Foram três duplas: Shay e Alex, Pelé e Lucas, Thiago e Pétala. Em rodadas individuais, os peões precisavam montar a palavra “Fazendeiro” em uma pirâmide de madeira, encontrando letra por letra. Com folga, a dupla Pelé e Lucas Santos ganharam a prova. Mas para decidir quem ficaria com o chapéu, os peões decidiram entre si: o ator ficou com o chapéu de fazendeiro e o rapper ficou com a imunidade. O Fazendeiro distribui as tarefas da casa e pode mandar alguém direto para a roça.