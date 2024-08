Descubra o novo filme de ação da Netflix

Primeiro trailer de produção com o ator Aaron Pierre foi divulgado nesta quarta-feira; estreia está marcada para 6 de setembro

Divulgação/Netflix Aaron Pierre estrela o filme "Rebel Ridge"



Sempre buscando aumentar seu catálogo, a Netflix divulgou o trailer de sua próxima aposta: “Rebel Ridge”. A produção, cheia de ação e reviravoltas, vai acompanhar um ex-fuzileiro naval, interpretado por Aaron Pierre, que tenta desmantelar uma rede de corrupção que assola uma cidade do interior. Porém, quando um familiar precisa de sua ajuda, ele se vê em uma situação complexa que precisa ser resolvida. Com estreia marcada para 6 de setembro, o filme é dirigido por Jeremy Saulnier e promete ficar no top 10 da plataforma.

Confira o trailer: