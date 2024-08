Não sabe o que assistir? Confira 4 dicas imperdíveis nos streamings

De Netflix a Apple TV, nada melhor do que uma lista de indicações para curtir no final de semana

Divulgação Filme 'Acima de Qualquer Suspeita' é inspirado em um best-seller do New York Times



Final de semana chega e sempre o mesmo dilema: o que assistir no streaming? Pode ficar sossegado, aqui você encontra algumas dicas para você relaxar e aproveitar seu momento de descanso. Para começar, um suspense que vai deixar qualquer um grudado na frente da TV. “Acima de Qualquer Suspeita” já ganhou outras adaptações, inclusive em filme, mas a nova versão inspirada em um best-seller do New York Times é digna de maratona. Com Jake Gyllenhaal, a história acompanha Rusty, um promotor dos Estados Unidos que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando uma de suas colegas de trabalho é encontrada morta em casa. Entre descobertas e revelações, o advogado se vê como principal suspeito do crime, mas as evidências podem enganar.

Disponível no Apple TV+

Em clima de Olimpíadas, pouco tempo antes dos jogos de Paris 2024 começarem, a Netflix lançou um documentário mostrando a rotina e os bastidores do treino de Simone Biles, que passou por um episódio desafiador nas Olimpíadas de Tóquio. Entre treino, casamento e depoimento das pessoas mais próximas, o doc tem dois episódios de quase 1 hora cada e se chama “O Retorno de Simone Biles”.

Para quem adora um filme de ação, “Esquema de Risco” é a pedida certa! Disponível na MAX, o filme é dirigido pro Guy Ritchie e conta com um elenco poderoso, com Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant e mais. A trama cheia de reviravoltas (e uma pitada de comédia) acompanha um time de super agentes que precisam contratar um ator famoso para uma missão desafiadora, antes que o mundo seja ameaçado.