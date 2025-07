Dexter: Ressurreição revive memórias sombrias com rostos conhecidos

Michael C. Hall retorna ao papel icônico e encara aparições inesperadas que conectam a nova fase da série ao legado sombrio do passado com direito a rostos marcantes que ninguém esperava ver de novo

Divulgação Michael C. Hall revive o infame Dexter Morgan em uma estreia repleta de nostalgia e presenças de personagens clássicos da série



O serial killer mais carismático da TV está de volta, “Dexter: Ressurreição”, nova série que dá continuidade à trajetória de Dexter Morgan, estreou na última sexta-feira (11) com a exibição dos dois primeiros episódios — e já deu o que falar. Protagonizada novamente por Michael C. Hall, a trama mergulha no psicológico do personagem com uma série de aparições inesperadas que resgatam figuras marcantes do passado.

Alerta de spoiler: o texto abaixo revela detalhes do primeiro episódio

Logo de cara, a produção surpreende com o retorno de nomes que deixaram sua marca na série original, James Doakes (Erik King), o sargento que viveu um embate intenso com Dexter nas duas primeiras temporadas, ressurge em uma alucinação, mantendo o tom provocador de sempre. Miguel Prado (Jimmy Smits), o promotor com quem Dexter teve uma relação ambígua, também retorna em uma visão carregada de tensão.

Mas o momento mais impactante é a breve aparição de Arthur Mitchell, o “Trinity Killer” interpretado por John Lithgow. Sua presença evoca memórias dolorosas — afinal, ele foi o responsável por um dos momentos mais traumáticos da série: o assassinato de Rita, esposa de Dexter. O elenco da nova fase ainda traz nomes de peso: Uma Thurman surge como a misteriosa “Charley”, Peter Dinklage interpreta “Leon Prater”, e o filho de Dexter, Harrison Morgan (Jack Alcott), ganha mais espaço.

Além deles, aparecem Eric Stonestreet, David Zayas (retornando como Angel Batista), Emilia Suarez, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa e James Remar, como o eterno Harry Morgan — figura essencial na consciência de Dexter. Com nostalgia, tensão e novas camadas de complexidade, Dexter: Ressurreição começa reacendendo o fascínio por um dos personagens mais perturbadores e fascinantes da TV.