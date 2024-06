Dia dos Namorados: confira filmes românticos para assistir a dois

Desde os clássicos como ‘Feitos um para o outro’ e ‘Diário de uma Paixão’, até lançamentos como ‘Uma Ideia de Você’ e ‘Todos Menos Você’, estão entre as opções

O Dia dos Namorados é comemorado nesta quarta-feira (12). Embora programas como jantares e passeios sejam as opções mais tradicionais, assistir a um filme romântico em casa pode ser uma escolha atraente para alguns casais. Para entrar no clima do romance, a indústria cinematográfica oferece diferentes tipos de trama, que variam entre comédias, dramas e clássicos do cinema. Confira a lista:

Uma Ideia de Você (2024)

O mais recente sucesso de Anne Hathaway conta a história de Solène, mãe solteira em seus 40 anos que embarca em um romance surpreendente com o vocalista de 24 anos da boyband mais popular do momento.

Onde assistir: Prime Video

Todos Menos Você (2023)

Estrelada por Glen Powell e Sydney Sweeney, a comédia romântica conta a história de Ben e Beatrice, dois jovens que já envolveram amorosamente, mas que não se suportam. Durante o fim de semana do casamento de seus amigos na Austrália, eles decidem fingir que estão namorando para fugir das aproximações forçadas dos familiares e amigos.

Onde assistir: Max

Elisa y Marcela (2019)

A trama, baseada em uma história real, é situada em 1901, na Espanha. O filme traz a história em preto e branco em que uma das protagonistas, Elisa Sánchez Loriga, adota uma identidade masculina para poder se casar com a mulher em que é apaixonada, Marcela Gracia Ibeas.

Onde assistir: Netflix

Me Chame pelo Seu Nome (2017)

Elio, personagem interpretado por Timothée Chalamet, está passando o verão na casa da sua família na Itália, mas se surpreende com a chegada de Oliver, Armie Hammer, um acadêmico que veio ajudar a pesquisa de seu próprio pai.

Onde assistir: Prime Video

Questão de Tempo (2013)

Ao completar 21 anos, Tim Lake, personagem de Domhnall Gleeson, descobre que os homens de sua família possuem a habilidade de viajar no tempo. Seu pai, interpretado por Bill Nighy, revela que ele pode reviver momentos específicos da própria vida e modificá-los. Determinado a melhorar sua vida amorosa, Tim decide usar esse poder para conquistar Mary, personagem da atriz Rachel McAdams, a mulher dos seus sonhos.

Onde assistir: Netflix

Esposa de Mentirinha (2011)

Nesta famosa comédia romântica com Adam Sandler e Jennifer Aniston, o cirurgião plástico Danny Maccabee finge ser casado para desfrutar sem compromisso de alguns encontros descontraídos.

Onde assistir: Paramount +

Como se Fosse a Primeira Vez (2004)

Em mais um filme protagonizado por Adam Sandler, na trama de “Como Se Fosse a Primeira Vez”, Henry Roth é um veterinário que vive no Havaí, conhecido por conquistar numerosas turistas. Ele se apaixona perdidamente por Lucy Whitmore, interpretada por Drew Barrymore, uma residente local. No entanto, Lucy sofre de perda de memória de curto prazo, o que faz com que ela se esqueça rapidamente dos acontecimentos recentes. Assim, Henry precisa conquistá-la todos os dias.

Onde assistir: Max

Diário de uma Paixão (2004)

Na década de 1940, o operário Noah Calhoun e a rica Allie vivem um amor intenso, apesar da desaprovação dos pais dela. Quando Noah é enviado para lutar na Segunda Guerra Mundial, o romance parece chegar ao fim. Durante sua ausência, Allie se envolve com outra pessoa. No entanto, a paixão entre Noah e Allie não resiste quando ele retorna à pequena cidade, pouco antes do casamento dela.

Onde assistir: Max

10 Coisas que Eu Odeio em Você (1999)

Na trama, Bianca, Larisa Oleynik, deseja namorar, mas seu pai impõe uma condição. Ela só poderá sair com garotos quando sua irmã mais velha, Katharina, interpretada por Julia Stiles, tiver um namorado, o que atrapalha a vida do apaixonado Cameron, personagem de Joseph Gordon-Levitt. Interessado em Bianca, Cameron decide subornar Patrick Verona, interpretado por Heath Ledger, para sair com Kat e tentar conquistá-la.

Onde assistir: Disney+

As Pontes de Madison (1995)

Após a morte de Francesca Johnson, interpretada pela Meryl Streep, uma proprietária rural do interior do Iowa, seus filhos descobrem, por meio de cartas que ela deixou, o intenso relacionamento com um fotógrafo da National Geographic, Clint Eastwood, durante o período em que a família esteve ausente.

Onde assistir: Max e Prime Video

Harry e Sally – Feitos Um para o Outro (1989)

Neste clássico do cinema, Harry, interpretado por Billy Crystal, e Sally, personagem de Meg Ryan, vão morar em Nova York. Durante os anos, os protagonistas se encontram sem compromisso e constroem uma grande amizade. Mas essa relação logo é abalada pelo sentimento inesperado da paixão.

Onde assistir: Globoplay e Prime Video