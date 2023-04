Diretor de ‘Coringa: Folie à Deux’ comemora fim das gravações com fotos inéditas de Lady Gaga e Joaquin Phoenix

Sequência de ‘Coringa’ (2019) está prevista para chegar aos cinemas em outubro de 2024

Reprodução/ instagram @toddphillips Lady Gaga será Arlequina na sequência do filme de 2019



Todd Phillips, diretor de ‘Joker: Folie à Deux‘, sequência do filme Coringa (2019), comemorou o fim das gravações nesta quarta-feira, 5, com fotos inéditas de Joaquin Phoenix e Lady Gaga caracterizados como Coringa e Arlequina, respectivamente (confira abaixo). “Fim das filmagens. Obrigado a esses dois (e todo o elenco) e à MELHOR equipe que a indústria cinematográfica tem a oferecer. De cabo a rabo. Vou rastejar para uma caverna agora (ilha de edição) e juntar tudo”, escreveu Todd em sua página oficial do Instagram. Joker 2 está previsto para estrear nos cinemas dos Estados Unidos em outubro de 2024 e traz no elenco Zazie Beetz, reprisando seu papel como Shophie Dumond, Jacob Lofland e Brendan Gleeson. A sequência será um musical e tem despertado muita ansiedade dos fãs para manter a mesma qualidade do primeiro, que ganhou os Oscars de Melhor Trilha Sonora e Melhor Ator, para Joaquin.