Daniele Hypolito substitui Adriana Bombom às pressas no ‘Power Couple’

Atração, que será apresentada por Adriane Galisteu, estreia no próximo domingo, 9, na Record

Reprodução/Instagram/danyhypolito/07.05.2021 Daniele Hypolito e Fabio Castro entram no 'Power Couple' no lugar de Adriane Bombom e Adrien Cunha



O elenco da próxima temporada do “Power Couple” sofreu uma alteração de última hora. O programa, agora comandado por Adriane Galisteu, estreia no próximo domingo, 9, ao vivo na Record TV. Adriana Bombom e Adrien Cunha estavam entre os casais confirmados da edição, inclusive já estavam isolados como os outros participantes, mas precisaram deixar o jogo por causa de um problema de saúde do noivo da ex-apresentadora do TV Fama. Os detalhes do estado de saúde de Adrian não foram divulgados, mas o colunista Flávio Ricco, do R7, divulgou que não se trata de Covid-19. Em nota, a Record informou que o casal será substituído por Daniele Hypolito e Fabio Castro, que coreógrafo e professor de dança. A ginasta já participou de outras atrações da emissora como o “Dancing Brasil” e o “Made in Japão” e, agora, encara esse novo desafio ao lado do seu parceiro. A nova edição do “Power Couple” contará com 13 casais que vão disputar provas e desafios em busca do prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão, fora recompensas extras que podem chegar a R$ 500 mil. A atração busca agradar os fãs de reality show que estão que acompanharam fervorosamente as atrações “A Fazenda 12” e “BBB 21”.