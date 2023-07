Diretora de ‘Barbie’ revela que não tem planos para sequência

Greta Gerwig comemorou sucesso do longa-metragem, mas não deve estar em futuros projetos da Mattel nos cinemas

Reprodução/YouTube Warner Bros. Pictures Brasil Filme de Greta Gerwig conquistou a crítica e o público



O sucesso de ‘Barbie‘ nos cinemas é indiscutível, tanto com o público, quanto com a crítica, e por isso é natural esperar por uma continuação do filme, já que a Mattel revelou que planeja criar seu ‘universo cinematográfico’. Só que, se isso acontecer, Greta Gerwig não estará à frente da direção do segundo filme da boneca. Em entrevista ao ‘The New York Times’, a diretora revelou que não tem planos em mente para uma continuação do filme. “Neste momento, é tudo o que eu tinha. Me sinto assim no final de cada filme, como se nunca mais fosse ter outra ideia, e como se tivesse feito tudo o que sempre quis fazer. Eu não gostaria de esmagar o sonho de ninguém, mas para mim, neste momento, estou totalmente zerada”, pontua Gerwig. Greta ainda comentou sobre a repercussão do filme entre o público conservador americano. “Eu queria fazer algo anárquico, selvagem, engraçado e catártico. A ideia de que está realmente sendo recebido dessa forma é meio extraordinária”, revelou. “Minha esperança para o filme é que seja um convite para que todos façam parte da festa e deixem de lado as coisas que não estão necessariamente nos servindo como mulheres ou homens. Espero que toda essa paixão, se eles a virem ou se envolverem com ela, possa dar a eles um pouco do alívio que deu a outras pessoas”, comenta a diretora.

*Com informações do Estadão Conteúdo