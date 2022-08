Discovery+ divulga trailer de minissérie sobre ator acusado de canibalismo

‘House of Hammer’ traz relatos de abusos praticados por Armie Hammer, de ‘Não Chame Pelo Meu Nome’

Divulgação Denúncias contra Armie se tornaram públicas em janeiro de 2021



O streaming ‘Discovery+’ divulgou nesta quarta-feira, 10, o trailer da minissérie documental ‘House of Hammer’, que conta a história de abusos e canibalismo do ator Armie Hammer (Não Chame Pelo Meu Nome). O vídeo de 3min48s traz depoimentos das ex-namoradas do ator, Courtney Vucekovich e Julia Morrison, e detalha suas práticas abusivas. A minissérie também conta com relatos de familiares e de como outros membros da família Hammer também se envolveram em polêmica. Após as acusações de canibalismo e abuso se tornarem públicas no início de 2021, Armie perdeu diversos papéis em Hollywood. O filme ‘Morte no Nilo’, em que ele protagoniza com Gal Gadot (Mulher Maravilha), sofreu críticas e demorou para ser lançado. O ator é investigado também por estupro e, segundo a revista Variety, está trabalhando agora como vendedor em um hotel nas Ilhas Cayman.

Assista ao trailer de ‘House of Hammer’: