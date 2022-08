Disney anuncia data de lançamento de ‘Thor: Amor e Trovão’ e ‘Pinóquio’ ao streaming

Além dos filmes, a série ‘Terra Incógnita’ e o especial ‘Carros Na Estrada’ também chegarão à plataforma já em setembro deste ano

Reprodução Filme que tem Natalie Portman no elenco chegará ao streaming em setembro deste ano



A Disney anunciou nesta segunda-feira, 22, a data de chegada de novas produções ao catálogo do serviço de streaming. Dentre as novidades anunciadas estão a estreia do especial “Carros na Estrada” e a chegada dos filmes “Thor: Amor e Trovão” e “Pinóquio” à plataforma. Todas as produções deverão ficar disponíveis para o público a partir de 8 de setembro. Os destaques do anúncio ficaram pelos dois longas anunciados. “Thor: Amor e Trovão” foi lançado nos cinemas em julho, mas não repetiu o sucesso dos longas anteriores. Já o live-action e Pinóquio é um dos filmes mais esperados da Disney e conta com estrelas como Tom Hanks, Josephg Gordon-Levitt, Cynthia Erivo e Luke Evans no elenco. No mesmo dia das estreias é celebrado o Disney+ Day, que, neste ano, antecederá a D23, painel anual da empresa para falar sobre seus próximos lançamentos. Na última edição do Disney+ Day, foram exibidos trechos de séries da Marvel, como “She Hulk” e “Ms. Marvel”. A série “Terra Incógnita” também chegará ao streaming nesta data