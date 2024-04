Disney+ anuncia fusão com Star+ para junho deste ano

Os assinantes terão acesso a um catálogo de séries e filmes renomados, como “O Urso”, “Only Murders In The Building” e “Pobres Criaturas”, que antes eram exclusivos do Star+; confira mais novidades

Foto Divulgação Emma Stone em cena do filme 'Pobres Criaturas' pelo qual venceu o Oscar de melhor atriz de 2024



A Walt Disney Company da América Latina anunciou oficialmente a data para a tão aguardada fusão entre Disney+ e Star+. O conteúdo estelar do Star+ migrará para o Disney+, enquanto este último receberá também uma pitada de esportes da ESPN para elevar a experiência. Marquem seus calendários, pois a fusão está programada para o dia 26 de junho, prometendo uma revolução no entretenimento digital.

Mas as novidades não param por aí! Com o relançamento marcado, o Disney+ trará aos assinantes uma ampla gama de novas opções de assinatura, incluindo um plano mais acessível que permitirá a exibição de anúncios, proporcionando uma experiência ainda mais acessível e diversificada.

Num comunicado enviado à imprensa, a companhia revelou sua visão audaciosa de unir os segmentos e criar uma experiência de streaming única e envolvente. “Com esse relançamento, os assinantes encontrarão no Disney+ uma verdadeira maravilha do entretenimento, agora enriquecida com uma nova seção Star, que trará consigo uma impressionante seleção de títulos da Searchlight, 20th Century Studios, FX, além de produções originais cuidadosamente criadas na América Latina, eventos ao vivo e a aclamada oferta da ESPN”, afirmou a empresa.

Mas o que isso significa para os fãs? As produções adoradas que já fazem parte do catálogo do Disney+, como as joias da Marvel, Lucasfilm, Pixar e National Geographic, permanecerão intactas para os assinantes. Porém, com a fusão, os espectadores terão acesso a um vasto catálogo de séries e filmes renomados, como “O Urso”, “Only Murders In The Building” e “Pobres Criaturas”, que antes eram exclusivos do Star+.

E o que acontecerá com o Star+ após essa grande fusão? Simplesmente será aposentado, uma vez que seu conteúdo será totalmente incorporado ao Disney+, proporcionando uma transição perfeita para os fãs.

Mas as surpresas não param por aí! Com a integração, os usuários poderão escolher entre três planos de assinatura distintos: Premium, Padrão e Padrão com Anúncios. Este último, em particular, oferecerá uma opção mais econômica e estará disponível inicialmente em alguns países selecionados, incluindo Argentina, Brasil, México, Chile e Colômbia.

E quanto aos valores? Ainda temos que aguardar mais detalhes, pois a Disney promete divulgar em breve todas as informações necessárias sobre a transição das assinaturas existentes.

Preparem-se para uma jornada épica de entretenimento como nunca antes vista, pois a fusão entre Disney+ e Star+ promete elevar o padrão do streaming para novas alturas, oferecendo uma variedade inigualável de conteúdo para todos os gostos e bolsos.