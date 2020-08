Disney anuncia que nova versão de ‘Mulan’ será lançada diretamente no streaming

Live Action teve sua estreia nos cinemas adiada diversas vezes por causa da pandemia

Divulgação Filme estreará no serviço de streaming da Disney



Depois de quase seis meses de constantes adiamentos, a Disney decidiu não lançar nos cinemas a nova versão de “Mulan“, que estreará na plataforma de streaming da empresa, o Disney+. “Mulan”, uma das superproduções mais esperadas em Hollywood, seria exibido nos cinemas de todo o mundo a partir de 27 de março desde ano, mas a estreia foi adiada devido à pandemia. A data de lançamento acabou sendo postergado a cada mês, até que a opção dos cinemas foi, finalmente, descartada.

A decisão representa uma mudança drástica de estratégia para a empresa e todo o mercado do audiovisual, que estava pendente do grande projeto com orçamento acima de US$ 250 milhões. Mas as circunstâncias, com um aumento dos contágios nos EUA e a impossibilidade de abrir cinemas com normalidade na Europa e na Ásia, levaram a Disney a adiar indefinidamente o lançamento para buscar uma maneira de lucrar com o investimento.

Nesta terça-feira (4), durante uma apresentação de resultados financeiros, representantes da empresa confirmaram que a superprodução chegará diretamente às televisões através da plataforma de streaming, com uma cobrança de US$ 29,99 pelo aluguel do filme nos EUA. O serviço ainda não está disponível no Brasil, devendo estrear no mês de novembro.

*Com Agência EFE