Disney On Ice: Como é possível patinar no gelo com fantasias que cobrem o rosto? Entenda

Mario Castro, único brasileiro no elenco do espetáculo, falou dos desafios de participar da superprodução e como agem em caso de queda; show está em cartaz no Ginásio Ibirapuera

Divulgação/Disney On Ice No Disney On Ice, personagens como o Maui usam fantasias que cobrem o rosto



Mais de 50 personagens circulam pela extensa pista de gelo — com 42 metros de comprimento e 21 de largura — do Disney On Ice, que retornou a São Paulo com o espetáculo “Descobrindo Aventuras” para uma curta temporada. O show conta com grandes cenários, efeitos especiais e mais de 200 figurinos, sendo que alguns deles, como os dos personagens Mickey, Maui e Fera, cobrem por completo o rosto dos atores. Para quem assiste, a dúvida que sonda é: como é possível patinar e fazer manobras no gelo dessa forma? Para responder a essa dúvida, a Jovem Pan conversou com Mario Castro, único brasileiro no elenco do espetáculo. “Tudo é adaptado e é o ensaio que te ajuda nessa parte”, comentou.

Além disso, os patinadores opinam e dão sugestões para melhorar os figurinos. “Quando você assume um personagem, você vai fazendo as adaptações. A gente ensaia com as roupas e tem a oportunidade de mostrar para os costureiros e desenhistas algo interessante para aprimorar a técnica. A tecnologia [do espetáculo] foi se aprimorando ao longo desses anos. Você também se acostuma [com a roupa] e passa a viver esse personagem.” O show “Descobrindo Aventuras” foca em histórias de coragem e determinação, tendo compilados de “A Pequena Sereia”, “Moana”, “Enrolados”, “A Bela e Fera” e “Frozen”. Para o patinador brasileiro, o maior desafio não são as fantasias, mas dar vida a essas animações sem perder a magia Disney. “São clássicos e, como ator, você tem a possibilidade de usar sua criatividade, mas é preciso manter as principais características do personagem que está interpretando”, comentou.

E quando o patinador cai?

Mesmo com tantos ensaios, as quedas podem acontecer, mas Mario deixou claro que isso não é um problema. “Caiu? Levanta e sorri para a plateia. Acredito que eles vão observar isso, seu sorriso. Qualquer show pode ter um imprevisto técnico e aprendi muito com esse espetáculo que devemos ter sempre um plano B, levo isso para a minha vida”, disse o artista, que já faz parte do Disney On Ice há quase 30 anos. “Fiz o processo de audição pela primeira vez em 1992, estava morando nos Estados Unidos para estudar inglês. Eles gostaram muito da minha performance, mas eu não estava pronto tecnicamente. A própria companhia me incentivou a voltar, mas após dois anos. No ano seguinte, voltei e passei. Comecei a patinar no show em 1994. Foi um processo rápido, em quatro anos treinando patinação, consegui entrar em um show da Disney.”

Antes de desembarcar no Brasil com a turnê “Descobrindo Aventuras”, Mario esteve nos Emirados Árabes e na Europa. A temporada brasileira começou em Porto Alegre, passou por Curitiba e vai terminar no Rio. Com um cenário de 11 metros e sete toneladas, foram necessários 14 caminhões para transportar todo o material pelo Brasil e quatro ônibus para comportar os atores, a equipe técnica e a produção. “Gosto muito de fazer shows no Brasil, a plateia é incrível e aproveito quando estou aqui para incentivar as pessoas a começarem a patinar porque eu sou o único brasileiro [na companhia] hoje, mas eu quero que venham mais pessoas participar desse sonho Disney”, disse o artista, que se apaixonou pela patinação após ter uma experiência amadora em uma pista de gelo de um shopping em Belo Horizonte. Encerrando as apresentações no Brasil, Mario seguirá com o espetáculo para a Argentina, depois Chile e, por fim, Estados Unidos.

