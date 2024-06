Disney+: saiba o que vem por aí após a fusão

Prepare-se para uma nova era de entretenimento com o streaming ampliado, repleto de conteúdos do Star+ e ESPN

Divulgação/Disney Nova fase do Disney+: mais séries, filmes, esportes ao vivo e produções latino-americanas em um só lugar



O novo Disney+ entra em ação nesta quarta-feira (26) em toda a América Latina, trazendo uma biblioteca de conteúdo ainda mais robusta para seus assinantes. A plataforma, agora unificada com o Star+, oferece três novos planos de assinatura e uma vasta gama de produções, desde séries e filmes até documentários e transmissões ao vivo de esportes pela ESPN. Com esta integração, os usuários poderão acessar, em um único lugar, séries, filmes, produções latino-americanas e documentários, além dos eventos esportivos da ESPN, ampliando o já vasto catálogo de histórias da Disney.

As novidades que estão por vir:

Próximos Lançamentos:

A 35ª temporada de “Os Simpsons” estreia em 31 de julho

A terceira temporada de “O Urso” chega em 17 de julho

A quarta temporada de “Only Murders in the Building” estará disponível em 27 de agosto

“La Máquina”, nova série com Diego Luna, Gael García Bernal e Eiza González, estreia ainda este ano

O filme “A PRIMEIRA PROFECIA” estreia em 10 de julho

O episódio final de “Star Wars: The Acolyte” será lançado em 16 de julho

“Agatha Desde Sempre”, da Marvel Television, estreia em 18 de setembro

“Ariel”, nova série animada musical inspirada em “A Pequena Sereia”, e “Wizards Beyond Waverly Place” chegam ao serviço este ano

Além disso, pela primeira vez, a rica oferta esportiva da ESPN estará disponível para os assinantes do Disney+. Isso inclui um vasto catálogo de eventos e shows ao vivo, como partidas da Premier League, LaLiga, Serie A, além de jogos da Libertadores, Sul-Americana e Recopa na América do Sul. Além do futebol, grandes torneios de tênis, NFL, IndyCar Series e MotoGP também serão transmitidos. A nova fase do Disney+ também trará produções latino-americanas inéditas. Entre os títulos previstos estão “Pedro o Escamoso: Mais Escamoso que nunca”, “Meu Querido Zelador” e a quinta temporada de “Impuros”, com estreias em julho. Outros projetos serão lançados ao longo do ano.

Quais serão os novos Planos de Assinatura?

O Disney+ agora oferece três opções de assinatura:

1. Disney+ Premium: Acesso a conteúdos familiares, entretenimento geral do Star e esportes da ESPN, com alta qualidade de áudio e vídeo. Permite streaming em até 4 dispositivos simultâneos e inclui transmissões ao vivo de todos os canais ESPN e eventos esportivos exclusivos. Permite downloads de até 25 títulos em até 10 dispositivos.

2. Disney+ Standard: Catálogo de conteúdos familiares e de entretenimento geral do Star e esportes da ESPN, com qualidade de vídeo 1080p e áudio Stereo 5.1. Permite streaming em até dois dispositivos simultâneos e downloads de até 25 conteúdos em 10 dispositivos.

3. Disney+ Standard com Anúncios: Conteúdos familiares e de entretenimento geral do Star com anúncios, além dos esportivos da ESPN, com qualidade de vídeo 1080p e áudio Stereo 5.1. Inicialmente disponível na Argentina, Brasil, México, Chile e Colômbia, será integrado em pacotes de parceiros comerciais como o Mercado Livre.

Os controles parentais do Disney+ continuam garantindo uma experiência de streaming segura para toda a família, permitindo a criação de perfis protegidos por PIN e a definição de limites de acesso com base na classificação do conteúdo. Prepare-se para mergulhar em um mar de novas opções de entretenimento com o novo Disney+!