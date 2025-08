Disney+ transforma contadores de histórias da vida real em protagonistas

Batizada de ‘Contadores de Histórias’, a campanha aposta na força da autenticidade com pessoas comuns, de diferentes perfis e idades, comentando sobre produções favoritas da plataforma

Divulgação O resultado é uma série de conteúdos que valorizam a espontaneidade e refletem o olhar único de cada protagonista



O Disney+ Brasil acaba de lançar uma campanha inédita que transforma pessoas reais em protagonistas de uma ação que busca resolver uma das dores mais comuns dos assinantes de streaming: a dificuldadede escolher o que assistir diante de tantas opções. Com leveza, humor e autenticidade, a iniciativa propõe recomendações de filmes e séries do catálogo da plataforma sob uma nova perspectiva.

Batizada de “Contadores de Histórias”, a campanha aposta na força da autenticidade. Pessoas comuns, de diferentes perfis e idades, comentam sobre produções favoritas da plataforma — fugindo do jargão publicitário e aproximando o discurso da experiência cotidiana de quem ama boas histórias. Em vez de resumos convencionais, os participantes criaram sinopses bem-humoradas, com muito carisma e personalidade.

Para colocar o projeto de pé, a equipe do Disney+ realizou uma curadoria rigorosa para encontrar esses talentos da vida real. O processo de seleção envolveu desde comunidades online até indicações informais. O desafio era encontrar pessoas dispostas a participar de uma campanha nacional e, mais do que isso, com capacidade de contar histórias de forma envolvente. O resultado é uma série de conteúdos que valorizam a espontaneidade e refletem o olhar único de cada protagonista.

Entre os nomes escolhidos estão Leonardo Lopes Pereira, o Léo do Táxi RJ — taxista, triatleta e criador de conteúdo; Nisia Rocha, escritora, atriz, comediante e dubladora; Luiz Flávio, pescador e líder comunitário no Recreio dos Bandeirantes; Aramis Castilho, o Venute, porteiro e vigilante com alma de artista; e Ludmila Batista, a Lud, manicure há 15 anos, empreendedora apaixonada por tudo o que aquece o coração.