Disputando vaga no Oscar, ‘Marte Um’ é premiado em festivais nos EUA

Filme faturou prêmios quatro festivais nos Estados Unidos; longa busca uma vaga no Oscar na categoria de melhor filme internacional

Divulgação/Academia Brasileira de Cinema Filme "Marte Um" se destaca em festivais nos Estados Unidos



O filme brasileiro “Marte Um“, de Gabriel Martins, foi destaque em festivais realizados nos Estados Unidos. Buscando uma vaga no Oscar 2023, na categoria de melhor filme internacional, o longa faturou prêmios em quatro festivais no país norte-americano. Em Atlanta, no “Out on film festival”, o filme levou os prêmios de melhor filme de ficção, melhor filme internacional e de melhor elenco. No “Nashville film festival”, realizado em Nashville, o longa faturou o prêmio de melhor filme de ficção. Além disso, o filme foi premiado em outros dois festivais: no Black Star Film Festival, na Filadélfia, e no San Francisco Film Festival, na Califórnia. Ambos também foram pela categoria de melhor longa de ficção.

No início do mês passado, a Academia Brasileira de Cinema indicou o longa-metragem para representar o Brasil no Oscar. A cerimônia está prevista para ocorrer no dia 12 de março. O filme foi lançado em agosto e alcançou a marca de 60 mil espectadores. Ele segue em exibição nos cinemas. O drama conta a história de Deivid, um menino que vive em um bairro periférico de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte-MG. Ele é visto pelo pai (Wellington), um porteiro, como um novo talento no futebol e uma esperança de uma vida melhor a sua família: sua mãe Tércia e sua irmã Eunice. No entanto, o menino pensa em seguir outros passos: ser astrônomo e participar de uma missão colonizadora em Marte, no ano de 2030.