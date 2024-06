Juliana Paes e Vladimir Brichta estrelam ‘Pedaço de Mim’ na Netflix

Inicialmente concebida como uma novela, a trama foi adaptada para o formato de minissérie com 17 episódios; a atração estreia no dia 5 de julho na plataforma de streaming

Marcos Serra Lima/Netflix Ao descobrir que está grávida de gêmeos, filhos de homens diferentes, Liana (Juliana Paes) vive um dilema que muda sua vida



Rostos conhecidos da televisão brasileira, Juliana Paes e Vladimir Brichta estão prestes a estrear a série “Pedaço de Mim”, na Netflix. A atração escrita por Angela Chaves será lançada no dia 5 de julho na plataforma de streaming. Inicialmente concebida como uma novela, a trama foi adaptada para o formato de minissérie com 17 episódios. A história gira em torno de Liana, interpretada por Juliana Paes, uma terapeuta ocupacional que enfrenta dificuldades em seu casamento com o advogado Tomás, vivido por Vladimir Brichta. Após dois abortos espontâneos, Liana descobre que está grávida de gêmeos, porém a alegria se transforma em um verdadeiro pesadelo. Ela tem uma superfecundação, uma situação complexa em que os gêmeos têm dois pais diferentes.

Quantos segredos cabem em uma mãe?

Após a descoberta traumática, Liana vive um dilema que muda sua vida. Juliana Paes descreve sua personagem como uma mulher forte, capaz de enfrentar os desafios que surgem em seu caminho. O desejo desesperado de ser mãe acaba levando Liana a consequências desastrosas, conforme a trama se desenrola. Já Vladimir Brichta interpreta Tomás, um homem privilegiado que busca realizar seus desejos de forma egoísta e controladora.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Pedaço de Mim” resgata elementos característicos do melodrama das novelas, mas com um formato mais conciso. Os episódios apresentam tramas pretendem envolver o espectador interessado em descobrir o desfecho narrativo da trama que envolve dois bebês, dois pais e uma mãe dividida. Os artistas destacam a maturidade do estilo adotado na produção, que mescla elementos da televisão com a agilidade do streaming. Além dos protagonistas, o elenco conta com Palomma Duarte e João Vitti.

Assista ao trailer de “Pedaço de Mim”

Publicado por Carolina Ferreira

*Reportagem produzida com auxílio de IA