Senna, a aguardada minissérie sobre o tricampeão de Fórmula 1, já tem data para estreia na Netflix

Prepare-se para uma emocionante viagem pela vida e carreira do lendário piloto brasileiro, em uma produção que promete emocionar e surpreender

Divulgação Netflix Gabriel Leone encarna Ayrton Senna, segurando o icônico capacete verde e amarelo, simbolizando a velocidade e o legado do piloto



A Netflix revelou a data de lançamento de “Senna“, uma minissérie de ficção altamente aguardada que explora a vida de um dos maiores ícones do automobilismo mundial. Estreando em 29 de novembro, a série acaba de ganhar seu pôster oficial, destacando Gabriel Leone como Ayrton Senna em uma pose emblemática nas pistas de corrida, segurando o famoso capacete verde e amarelo que se tornou sua marca registrada. O pôster captura a essência do tempo e da velocidade, temas centrais desta narrativa. Dividida em seis episódios, “Senna” oferece uma visão inédita da trajetória do tricampeão de Fórmula 1, explorando suas lutas, conquistas, alegrias e tragédias. A série mergulha na personalidade complexa de Ayrton Senna e suas relações pessoais, começando com sua carreira inicial no kart até sua mudança para a Inglaterra, onde competiu na Fórmula Ford, e culminando no fatídico acidente em Ímola, durante o Grande Prêmio de San Marino.

O elenco da minissérie é estrelado por nomes importantes que interpretam figuras-chave na vida de Senna. Entre eles, Matt Mella como Alain Prost, Gabriel Louchard no papel de Galvão Bueno e Pâmela Tomé como Xuxa. A série também conta com Alice Wegmann (Lilian, primeira esposa de Ayrton), Camila Márdila (Viviane Senna, sua irmã), Christian Malheiros (Maurinho, amigo do piloto), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu), Kazuhiro Muroyama (Soichiro Honda), Marco Ricca (Miltão, pai de Ayrton), Nicolas Cruz (Leonardo, seu irmão), Rodrigo Veloso (Flávio, cunhado) e Susana Ribeiro (Zaza, mãe de Ayrton).

A produção também inclui talentos internacionais como Kaya Scodelario, interpretando a jornalista fictícia Laura, e Arnaud Viard como Jean-Marie Balestre. Outros nomes notáveis no elenco são Patrick Kennedy (Ron Dennis), Joe Hurst (Keith Sutton), Johannes Heinrichs (Niki Lauda), Keisuke Hoashi (Osamu Goto), Leon Ockenden (James Hunt), Richard Clothier (Peter Warr), Steven Mackintosh (Frank Williams), Terry Fullerton (Rob Compton), Tom Mannion (Sid Watkins) e Tom Mckay (Alex Hawkridge). “Senna” promete ser uma emocionante homenagem ao legado do piloto, oferecendo uma experiência imersiva que levará os espectadores a uma viagem através dos momentos mais significativos da vida de Ayrton Senna, dentro e fora das pistas.

Confira o trailer abaixo: