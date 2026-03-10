Do sangue de Agamenon ao glamour do Oscar: a verdadeira história do tapete vermelho

Muito antes das estatuetas douradas, caminhar sobre o carmesim era um ato reservado aos deuses — e desafiá-lo podia custar a vida

JOHN G. MABANGLO/EFE/EPA A domesticação desse símbolo divino começou não nos teatros, mas nos trilhos de ferro



Quando as luzes dos flashes estouram e os vestidos de alta costura deslizam sobre o tecido aveludado na entrada do Dolby Theatre, estamos assistindo a um ritual moderno de adoração. No entanto, se pudéssemos viajar no tempo até a Grécia Antiga, por volta de 458 a.C., veríamos que pisar em um tapete dessa cor não era motivo de celebração, mas um presságio de morte. A história do tapete vermelho é, em sua essência, uma narrativa sobre a transição do sagrado para o profano, transformando o temor aos deuses na celebração da vaidade humana.

Na peça Agamenon, de Ésquilo, o rei retorna da Guerra de Troia e encontra sua esposa, Clitemnestra, estendendo um caminho de tapeçarias púrpuras para recebê-lo. O rei hesita. Ele sabe que caminhar sobre aquele tecido é um ato de “húbris” (orgulho desmedido), um privilégio exclusivo dos deuses. Ao ceder e pisar no “caminho carmesim”, ele sela seu destino trágico. Milênios depois, o medo desapareceu, mas a exclusividade permaneceu: o tapete vermelho continua sendo a fronteira definitiva entre os mortais comuns e o panteão das celebridades.

O caminho dos deuses e a vaidade humana

A domesticação desse símbolo divino começou não nos teatros, mas nos trilhos de ferro. No início do século XX, a exclusividade deixou de ser teológica para se tornar econômica. A expressão “tratamento de tapete vermelho” (red carpet treatment) popularizou-se com o 20th Century Limited, um trem de luxo que operava entre Nova York e Chicago a partir de 1902. A companhia ferroviária estendia um tapete vermelho para guiar seus passageiros mais ricos até o vagão, criando uma segregação visual imediata entre a elite e a massa.

Essa apropriação capitalista do símbolo preparou o terreno para o que viria a seguir. O vermelho, historicamente uma das tinturas mais caras e difíceis de produzir (feita a partir de insetos cochonilha ou moluscos murex), já carregava o peso da nobreza e do clero. Ao democratizar o acesso através do dinheiro — e posteriormente da fama —, a sociedade moderna não eliminou a aura de divindade; apenas substituiu os deuses do Olimpo pelos ídolos da tela prateada.

A estreia em Hollywood e a ilusão da cor

A entrada oficial do tapete vermelho na mitologia do cinema tem data e local: 1922, no Egyptian Theatre, em Hollywood. O showman Sid Grauman, conhecido por sua teatralidade, estendeu o tapete para a estreia do filme Robin Hood, estrelado por Douglas Fairbanks. Contudo, engana-se quem pensa que o Oscar adotou a prática imediatamente. A Academia só incorporou o tapete vermelho como elemento fixo da cerimônia em 1961, justamente quando a televisão a cores começava a ditar as regras do espetáculo visual.

Uma das curiosidades mais fascinantes sobre a história do tapete vermelho do Oscar reside na sua fabricação técnica. O que vemos na TV não é um vermelho qualquer. Trata-se de um tom específico, frequentemente chamado de “Academy Red” ou, em termos técnicos, uma variação de borgonha escuro. A escolha não é meramente estética, mas funcional: esse tom reage melhor às câmeras de alta definição e aos flashes, evitando que os vestidos das atrizes “estourem” na imagem ou pareçam lavados. Além disso, o tapete é tingido manualmente e desenrolado dias antes, mantido sob plástico e segurança privada até o último segundo, garantindo que nenhuma pegada “mortal” macule o caminho antes das estrelas.

A indústria do pré-show e o teatro da moda

O significado do tapete vermelho mudou drasticamente nas últimas três décadas, deixando de ser apenas uma via de acesso para se tornar um evento autônomo. A virada cultural ocorreu quando Joan Rivers, com seu microfone em punho, transformou a passagem solene em um interrogatório de moda com a pergunta seminal: “Quem você está vestindo?”. Ali, o tapete deixou de ser sobre a honra do artista e passou a ser sobre a indústria do luxo.

Hoje, esse corredor de tecido é uma passarela de negócios multimilionários, onde marcas pagam fortunas para que embaixadoras usem suas joias e vestidos. A recente experimentação da Academia com um tapete cor de champanhe em 2023 provou que, embora a cor possa mudar brevemente para evocar elegância diurna, o conceito de “Red Carpet” está cimentado no imaginário coletivo. É o momento em que a crítica de cinema dá lugar à crítica de estilo, e onde carreiras podem ser impulsionadas ou destruídas por um único ângulo desfavorável.

No fim das contas, a cada cerimônia do Oscar, repetimos inconscientemente o ritual de Agamenon. Nós, espectadores, permanecemos nas margens, enquanto observamos figuras idealizadas caminharem sobre o tecido proibido. A diferença é que, ao contrário do rei grego que temia a ira divina, as celebridades modernas caminham esperando exatamente o oposto: a adoração incondicional e a imortalidade instantânea dos flashes.