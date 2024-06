Documentário que conta épica briga entre Taylor Swift e Scooter Braun ganha data de estreia na Max

Nova série documental promete explorar um dos maiores conflitos da indústria musical

Divulgação/Max O embate entre Taylor Swift e Scooter Braun chega às telas nesta sexta-feira (21)



A plataforma de streaming Max anunciou a estreia do documentário “Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood”, que chega ao catálogo nesta sexta-feira (21). Em uma narrativa envolvente de dois episódios, o documentário “Bad Blood” mergulha nas profundezas da conturbada disputa de US$ 300 milhões entre Taylor Swift e Scooter Braun, ocorrida após o empresário adquirir os direitos dos primeiros seis álbuns da cantora, em junho de 2019. A série oferece uma perspectiva dualista: de um lado, temos Taylor Swift, que acusa de ter sido realizada a venda sem seu conhecimento e revela que, desde então, tem sido impedida de recomprar suas próprias músicas. Do outro, Scooter Braun alega que Swift se recusou a negociar e optou por incitar uma briga pública, mobilizando seus fãs contra ele.

Essa contenda épica resultou em um movimento estratégico de Taylor Swift, que passou a relançar seus primeiros álbuns sob o selo Taylor’s Version, redefinindo sua discografia e seu legado musical. Prepare-se para uma análise minuciosa dos eventos que marcaram uma das maiores rivalidades da indústria da música moderna. “Bad Blood” promete revelar os bastidores e os desdobramentos dessa disputa que fascinou e dividiu fãs ao redor do mundo.

Confira abaixo o pôster oficial: