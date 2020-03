‘Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica’ domina bilheteria, mas número decepciona

Reprodução/YouTube "Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica" tem as vozes de Chris Pratt e Tom Holland



“Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica”, novo desenho da Disney e Pixar, estreou este fim de semana no topo da bilheteria dos EUA, com US$ 40 milhões. O valor, no entanto, decepcionou um pouco, considerando outros lançamentos do estúdio. Internacionalmente, o longa conseguiu US$ 68 milhões.

A trama acompanha dois elfos adolescentes, interpretados por Tom Holland e Chris Pratt, que partem para uma jornada para conseguir passar um último dia com o seu pai falecido.

A arrecadação foi a menor dos últimos anos, ao lado de “O Bom Dinossauro”. Como base de comparação, de acordo com a Variety, filmes da Pixar costumam custar entre 175 a 200 milhões de dólares.

Mesmo assim, o desenho dirigido por Dan Sacanlon teve críticas positivas, embora não tenha atraído a atenção de longas como “Divertida Mente” e “UP – Altas Aventuras”.