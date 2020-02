‘Dois Irmãos – Uma Jornada Fantástica’: Nova animação da Pixar terá 1ª personagem lésbica

Reprodução/YouTube Chris Pratt e Tom Holland dublam os protagonistas de "Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica"



A Pixar, da Disney, introduziu sua primeira personagem lésbica em sua nova animação, “Dois Irmãos – Uma Jornada Fantástica”, que chega aos cinemas brasileiros em 5 de março.

O longa acompanha dois jovens elfos, que têm Tom Holland e Chris Pratt como dubladores, que encontram um cajado mágico que permite que eles tragam de volta à vida seu pai, por 24 horas. Mas o feitiço não sai como o esperado e eles partem em uma aventura.

A policial Specter – que é uma ciclope interpretada por Lena Waithe – será a primeira personagem gay. De acordo com a revista Slate, um diálogo presente no filme deixa claro: “A filha da minha namorada tem me enlouquecido”.

Segundo Kori Rae, uma das produtoras do filme, a relevação “apenas aconteceu”. “A cena, quando escrevemos, abre um pouco o mundo e é o que queríamos”, afirmou ao Yahoo.