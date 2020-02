Trump dispara contra Academia por Oscar para ‘Parasita’: ‘Que diabos foi isso?’

Divulgação "Parasita" fez história no Oscar 2020 - para desconsolo de Trump



Donald Trump atacou a Academia por dar o Oscar de Melhor Filme para “Parasita”, produção sul-coreana. Em comício no Colorado, o presidente dos Estados Unidos declarou diante dos presentes: “Quão ruim foi o Oscar este ano?”. A resposta foi uma onda de vaias.

“O vencedor é um filme da Coreia do Sul, que diabos foi isso? Nós temos problemas suficientes com o comércio com a Coreia do Sul e, para coroar, eles dão o prêmio de melhor filme”, disparou Trump.

O aclamado longa do diretor Bong Joon-ho fez história ao se tornar a primeira produção sem ser da língua inglesa ao conquistar o prêmio.

O presidente completou e foi aplaudido: “Foi bom? Não sei. Estou procurando… será que podemos ter ‘E o Vento levou..’ de novo, por favor?”.

“E o Vento Levou” foi lançado em 1939 e tinha Vivien Leigh como Scarlett O’Hara, a filha de um dono de fazenda no sul dos EUA. O longa enfrentou diversas críticas pela forma com que mostra a escravidão e uso de gírias racistas.

Neon, o estúdio que produziu “Parasita”, chegou a responder a Trump: “É compreensível, ele não sabe ler.”