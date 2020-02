Depois de dominar Oscar, ‘Parasita’ tem aumento de 234% em bilheterias

Divulgação "Parasita" ganhou fôlego nas bilheterias pelo mundo



“Parasita” está colhendo os frutos de seu sucesso absoluto no Oscar 2020. O filme sul-coreano arrecadou 5.5 milhões de dólares nas bilheterias no fim de semana dos Estados Unidos. O número, de acordo com a Variety, representa um aumento de 234% da venda de ingressos, o que já é a maior guinada para um vencedor de Melhor Filme na última década.

Nos sete dias desde a cerimônia, em 9 de fevereiro, “Parasita” teve 8.8 milhões de dólares. No total, foram 44 milhões de dólares arrecadados nos EUA – algo significativo para um longa estrangeiro.

Mundialmente, a produção de Bong Joon Ho também teve desempenho notável, somando mais 12.7 milhões de dólares ao já 161 milhões.

“Parasite” se tornou o primeiro filme sem ter a língua inglesa a vencer o Oscar de Melhor Filme. A produção ainda ganhará uma série da HBO.