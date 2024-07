‘Duna: A Profecia’: série da HBO revela teaser impressionante; assista

Descubra o épico prelúdio que antecede os eventos do aclamado filme de Denis Villeneuve e explore o nascimento da mítica seita Bene Gesserit

Divulgação/HBO Mergulhe nas intrigas e mistérios do universo de 'Duna: A Profecia', onde a batalha pela sobrevivência da humanidade começa



A HBO liberou na última quinta-feira (18) o teaser de “Duna: A Profecia“. Este prelúdio da icônica saga Duna promete expandir ainda mais o vasto universo criado por Frank Herbert (veja o teaser abaixo). Situada 10 mil anos antes da ascensão de Paul Atreides, a série é uma colaboração ambiciosa entre a Max e a Legendary. “Duna: A Profecia” focaliza as Irmãs Harkonnen em sua luta contra forças que ameaçam o futuro da humanidade, enquanto elas lançam as bases da lendária ordem Bene Gesserit. O elenco estrelado inclui nomes de peso como Emily Watson, Jessica Barden, Olivia Williams, Travis Fimmel, Johdi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Tabu, Chris Mason e Shalom Brune-Franklin.

Desde o anúncio, em 2019, a produção tem enfrentado uma série de desafios. A saída da atriz Shirley Henderson e do diretor dos dois primeiros episódios, Johan Renck, foi um duro golpe. Além disso, a troca de showrunner, com Diane Ademu-John dando lugar a Alison Schapker, trouxe mudanças significativas e alterou o cronograma inicial. A estreia de “Duna: A Profecia” está marcada para novembro deste ano.