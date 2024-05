‘É Assim Que Acaba’, adaptação do best-seller de Colleen Hoover, ganha trailer oficial

O primeiro romance de Colleen Hoover adaptado para o cinema, ‘É Assim Que Acaba’, ganhou trailer oficial nesta quinta-feira (16). Baseado em um dos livros mais vendidos do mundo em 2023 e fenômeno nas redes sociais, o filme vai trazer às telonas no segundo semestre a história envolvente de Lily Bloom (Blake Lively), uma mulher que supera uma infância traumática para começar uma nova vida em Boston, nos Estados Unidos. Um encontro casual com o neurocirurgião Ryle Kincaid (Justin Baldoni) traz traumas antigos, que faz Lily começa a ver lados do companheiro que a lembram do relacionamento de seus pais. Quando o primeiro amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), reaparece repentinamente em sua vida, seu relacionamento com o neurocirurgião é abalado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O filme chega aos Brasil em 8 de agosto, após ser adiado algumas vezes. Em um primeiro momento, o título estava previsto para 9 de fevereiro de 2024, mas a produção foi afetada pelas greves que ocorreram em Hollywood no segundo semestre de 2023. As gravações foram retomadas somente neste ano.

Confira o trailer: