‘É assim que acaba’: entenda polêmica envolvendo filme com Blake Lively

O filme é uma adaptação de um dos livros mais comentados nas redes sociais

Divulgação/Sony Pictures Blake Lively, que interpreta Lily, é 13 anos mais velha que a personagem original, enquanto Justin Baldoni tem 10 anos a mais que Ryle



Uma das adaptações mais aguardadas do ano está prestes a chegar aos cinemas e os fãs não perderam tempo. É “Assim que Acaba” adapta a publicação de Colleen Hoover, uma das autoras mais lidas da atualidade, mas o filme já está gerando polêmica entre os fãs. Os amantes do romance estão criticando o fato dos atores principais serem muito mais velhos do que os personagens do livro e os comentários invadiram as redes sociais.

Blake Lively, que interpreta Lily, é 13 anos mais velha que a personagem original, enquanto Justin Baldoni tem 10 anos a mais que Ryle. Baldoni, que também assina como diretor, conversou com a Entertainment Weekly e revelou que não se deixa abalar pelos comentários.

“Não me incomodou, acho que o fato de estarem falando sobre isso é algo bonito. Se ninguém comenta sobre sua adaptação, então o problema está aí. Se ninguém comentasse, aí sim estaríamos preocupados”, relevou. “Quando se tem um livro que está tão em voga, principalmente no Tiktok e redes sociais, sempre haverá opiniões”.

“É Assim que Acaba” é um romance que acompanha a vida de Lily Bloom, uma mulher que deixa seu passado abusivo para trás e tenta recomeçar sua vida em Boston. Focada em abrir seu próprio negócio, um encontro inesperado com o neurocirurgião Ryle desencadeia uma paixão avassaladora, mas que também revelará um lado sombrio. O filme estreia dia 8 de agosto nos cinemas.

Veja trailer do longa