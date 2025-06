Elenco de ‘Superman’ está no Rio e posta momento no Cristo Redentor

Visita ao Brasil faz parte da turnê global de divulgação do longa, que estreia no dia 10 de julho

Reprodução/Instagram Superman marca o pontapé inicial do novo universo cinematográfico da DC, agora sob a liderança de James Gunn



Promessa é dívida! Após anunciarem em maio uma vinda ao Brasil, o elenco do filme Superman já está por aqui e aproveitou para visitar o principal cartão postal do País: o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. O diretor James Gunn e os atores David Corenswet e Rachel Brosnahan, que interpretam Clark Kent e Lois Lane, posaram juntos em frente ao monumento, uma das sete maravilhas do mundo moderno. A visita faz parte da turnê global de divulgação do longa, que estreia no dia 10 de julho. No vídeo, os três falam: “Oi, Brasil”. E Gunn emenda: “Olhe para cima”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O novo filme

Superman marca o pontapé inicial do novo universo cinematográfico da DC, agora sob a liderança de James Gunn, conhecido por seu trabalho em Guardiões da Galáxia e O Esquadrão Suicida. Segundo ele, o filme aposta em uma abordagem mais sensível do personagem, valorizando a compaixão e a esperança, sem abrir mão da ação e do humor. O filme mostrará o personagem-título ainda se estabelecendo num mundo que já conta com outros super-heróis. Apesar de ser um recomeço para o universo da DC nos cinemas, o longa não será uma história de origem. O elenco de Superman conta ainda com Nathan Fillion, Skyler Gisondo, Isabela Merced, Frank Grillo, Wendell Pierce, Pruitt Taylor Vince, Anthony Carrigan, Sean Gunn, Milly Alcock e Neva Howell.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Superman (@superman)

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo