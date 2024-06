Eliana comemora contratação na Globo: ‘Nossos sonhos serão verdade’

Após 15 anos no SBT, apresentadora comandará atrações na casa nova; famosos reagiram à novidade

Nesta quinta-feira (26), a apresentadora Eliana confirmou os boatos da nova jornada em sua carreira. Agora ela está na Globo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a loira aparece segurando o crachá da emissora e indo trabalhar. Na legenda escreveu: “Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou”, música que os globais cantam na mensagem de final de ano. O vídeo já ganhou as redes e internautas comentaram sobre a novidade, entre os famosos Lucas Rangel, Ary Fontoura e Beth Goulart comemoraram a novidade. Nesta nova fase a apresentadora fará parte do elenco do programa “Saia justa”, juntamente com Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado. Já no ano que vem, a ex-SBT será a nova apresentadora do reality “The Masked Singer”, no lugar de Ivete Sangalo.

