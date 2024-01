Eliminação de Pizane deixa Nizam inseguro sobre sua permanência no ‘BBB 24’

Participante teme ser o próximo a deixar o programa: ‘Vamos ser eliminados’

Reprodução/Globoplay Após a saída de Lucas Pizane, Nizam expressou sua preocupação com relação à sua permanência na casa



Após a eliminação de Lucas Pizane no terceiro paredão do “BBB 24“, o pipoca Nizam expressou sua preocupação com relação à sua permanência no reality show. e disse temer que, com a saída de seu aliado, ele possa ser o próximo a deixar o programa. Durante conversa com Fernanda e com o cantor Rodriguinho, o brother afirmou que sempre que um membro do grupo deles for emparedado, será eliminado pelo público. “Toda vez que um de nós for para o Paredão, vai ser nós que vamos ser eliminados. Isso é sem dúvidas”, disse Nizam. Já o camarote Rodriguinho, por sua vez, não concordou com o raciocínio do colega e alegou que o grupo nunca teve o mesmo posicionamento que Pizane: “A gente sempre brigava com ele, inclusive, por conta do posicionamento dele”, rebateu.

Como o site da Jovem Pan mostrou, Lucas Pizane foi elimina com 8,35% dos votos, em uma votação em que o público escolheu quem deveria permanecer no reality. O paredão foi disputado por Pizane, Beatriz, que recebeu 28,44% dos votos, e Davi, que obteve 63,21% dos votos para continuar no jogo. Lucas é cantor, tem 22 anos e é de Salvador, na Bahia. Ele foi o quinto participante confirmado pelas redes sociais do reality.