Lucas Pizane é o terceiro eliminado do ‘BBB 24’

Lucas Pizane foi o terceiro eliminado do Big Brother Brasil 2024 nesta terça-feira, 16, com 8,35% dos votos. Nesta edição, o público vota pela permanência do jogador na casa. Este paredão foi disputado por Pizane, Beatriz, que recebeu 28,44% dos votos, e Davi, que obteve 63,21% dos votos, para sua permanência no reality show. Lucas Pizane é cantor, tem 22 anos e é de Salvador, na Bahia. Ele foi o quinto participante confirmado pelas redes sociais do reality.