Eliminada do ‘BBB 24’, Leidy Elin fica sabendo de fofoca por Yasmin e conta por que teve embate com Davi

Estudante de direito recebeu 88,33% dos votos para sair da casa; em bate-papo com Thais Fersoza e Ed Gama, ela refletiu sobre sua trajetória no reality

Reprodução/Globo Leidy Elin deixa a casa do "BBB 24"



Leidy Elin foi a 14ª eliminada do “BBB 24”, com 88,33% dos votos, em uma disputa contra MC Bin Laden, Matteus e Davi. Após sair do confinamento, ele participou do programa “Bate-Papo BBB”, uma conversa que os eliminados têm com os apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama. Lá, Leidy foi informada por Yasmin Brunet sobre a polêmica envolvendo Lucas Buda e sua esposa, Camila Moura. Yasmin gravou um vídeo revelando a fofoca: “Pediram para eu te contar uma novidade. Sabe quem está solteiro? O Budinha”. A carioca ficou chocada com a notícia e exclamou: “Gente, que babado”. Leidy comentou que começou a suspeitar de algo quando Buda não recebeu uma foto da esposa em uma ação de Páscoa.

Camila anunciou o fim do casamento com Lucas após descobrir os flertes do professor com Pitel. A professora de história considerou a situação como traição e decidiu encerrar a relação de 15 anos enquanto o rapaz ainda estava confinado no programa. Após o término, Camila viu sua popularidade crescer nas redes sociais, acumulando mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram e fechando parcerias com grandes marcas. A notícia sobre o fim do casamento e os desdobramentos do relacionamento de Lucas Buda continuam repercutindo nas redes sociais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Leidy falou também sobre o relacionamento com Davi, seu principal oponente no reality show. Ela se arrependeu de ter jogado as roupas do brother na piscina, mas disse que só fez isso porque o baiano a tirou do sério. “Não faria de novo. Que vergonha, gente”, exclamou a estudante de direito. “Lá dentro, não parecia ser assim, não. Parecia ser mais light, estou chocada. Ele conseguiu me levar ao limite.” Segundo ela, seu embate com Davi começou quando ele não prometeu imunidade a Isabelle. “Se ele faz isso com a própria amiga, imagina comigo.”