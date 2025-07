‘Emily in Paris’ terá Veneza como cenário durante parte da quinta temporada

Os novos episódios acompanharão Emily Cooper, agora tentando construir uma vida em Roma, onde desenvolve um relacionamento com o herdeiro da moda Marcello, vivido por Eugenio Franceschini

A série Emily em Paris, da Netflix, estrelada por Lily Collins, terá parte da quinta temporada gravada em Veneza, na Itália. O prefeito da cidade, Luca Zaia, confirmou a novidade nas redes sociais no último fim de semana. “Esta é uma notícia extraordinária, que confirma como nossa região é cada vez mais atraente para grandes produções audiovisuais globais”, anunciou ele.

Zaia contou que o diretor da série, Andrew Fleming, está procurando locações com o apoio da Comissão de Cinema de Vêneto e da produtora veneziana 360 Degrees Film. “É um orgulho ver o talento veneziano promovendo sua região e levando o nome de Veneza e do Vêneto a milhões de lares ao redor do mundo”, acrescentou Zaia. Segundo a revista Variety, as filmagens acontecerão no centro histórico de Veneza entre os dias 5 a 15 de agosto.

Como será a 5ª temporada de ‘Emily in Paris’

A 5ª temporada da série acompanhará Emily Cooper, agora tentando construir uma vida em Roma, onde desenvolve um relacionamento com o herdeiro da moda Marcello (vivido por Eugenio Franceschini), que lidera a filial italiana da agência de marketing Agence Grateau. Apesar da mudança temporária de cidade, o criador da série, Darren Star, garante que a ligação com Paris permanece e que a trama ainda será grande parte ambientada na capital francesa.

A Netflix anunciou oficialmente o início das gravações na Itália em 2 de julho, com uma imagem de Lily Collins sentada em uma Vespa, em clima totalmente italiano. A história de Emily em Paris acompanha Emily, uma social media norte-americana que recebe a oportunidade de trabalhar na capital francesa. Em um país novo, ela precisa lidar com a barreira de linguagem, chefes difíceis e também vários romances.

*Com informações do Estadão Conteúdo

