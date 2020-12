Emma Roberts, atriz de ‘AHS’, dá a luz ao primeiro filho com o namorado Garrett Hedlund

O bebê é um menino que ganhou o nome de Rhodes e nasceu neste domingo, 27; os dois passam bem

Reprodução/Instagram

Emma Roberts, atriz da série “American Horror Story“, deu a luz ao seu primeiro filho com o namorado Garrett Hedlund, segundo o site TMZ. A atriz de 29 anos não tinha revelado o sexo do bebê que, de acordo com a publicação norte-americana, é um menino que recebeu o nome de Rhodes. O parto aconteceu no último domingo, 27, em Los Angeles. Os dois passam bem. A gravidez só veio a público no início de setembro quando Emma publicou uma imagem com o namorado e mostrou o barrigão. “Eu… e meus dois caras favoritos”, escreveu em seu Instagram. Emma é sobrinha de Julia Roberts e já protagonizou muitos filmes e séries como Nerve, Scream Queens e Família do Bagulho.