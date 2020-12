Rafa Kalimann, Thelminha, Manu Gavassi e Bruna Marquezine alugam ilha pra passar ano novo

‘Nosso ano teve muitos momentos importantes e a gente quis virar juntas’, disse vice-campeã do BBB; influenciadoras não divulgaram o local da viagem

Reprodução/Instagram Manu Gavassi, Thelminha e Rafa Kalimann se tornaram amigas durante o BBB 20



Rafa Kalimann, Thelminha, Manu Gavassi e Bruna Marquezine alugaram uma ilha privativa para passarem a virada do ano juntas. “Nosso ano teve muitos momentos importantes e a gente quis virar juntas”, disse Rafa em uma série de postagens sobre a viagem em sua página oficial no Instagram. Thelma, Rafa e Manu se tornaram amigas durante o Big Brother Brasil deste ano e foram finalistas do reality, ficando em 1º, 2º e 3º lugar, respectivamente. Aqui fora, Bruna foi a responsável por puxar diversos mutirões de voto para sua melhor amiga, Manu Gavassi. Em seus stories, Rafa afirma que a atriz foi “adotada” pelo trio. “Ela viveu mais do que a gente”, brincou a cantora Manu Gavassi.

O marido da campeã, Denis Santos, e o namorado da Rafa Kalimann, o cantor Daniel Caon, também estão presentes na viagem. Sobre os companheiros de Bruna e Manu, as estrelas da Netflix anunciaram que “o universo está cuidando”. “Vocês não têm noção do paraíso que a gente tá. Eu não sei descrever, estou sem acreditar até agora. Estamos em uma ilha exclusiva que pegamos para passar esse restinho de ano bem conectadas com a natureza, bem quietinhas aqui”, disse Kalimann. As influenciadoras não divulgaram o local da ilha.