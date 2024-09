Emmy 2024: Saiba quais artistas irão entregar os prêmios

Com grandes presenças confirmadas e muita expectativa para descobrir quem será o grande vencedor da noite, a Television Academy divulgou a lista completa dos apresentadores; confira abaixo

Reproduição / Youtube Selena Gomez Selena Gomez é uma das estrelas que irá entregar prêmios



O Emmy 2024 se aproxima e acontecerá no dia 15 de setembro. Premiando as maiores produções da televisão americana e do streaming, como “Xógum”, “Bebê Rena” e o “O Urso”, o evento é o considerado o Oscar das séries. Com grandes presenças confirmadas e muita expectativa para descobrir quem será o grande vencedor da noite, a Television Academy divulgou a lista completa dos apresentadores, que vão entregar as estatuetas para os vencedores.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja lista de artistas abaixo

Christine Baranski

Kathy Bates

Meredith Baxter

Candice Bergen

Gael Garcia Bernal

Matt Bomer

Zach Braff

Connie Britton

Nicola Coughlan

Billy Crystal

Viola Davis

Giancarlo Esposito

Colin Farrell

Jesse Tyler Ferguson

Lily Gladstone

Selena Gomez

Dulé Hill

Ron Howard

Brendan Hunt

Joshua Jackson

Allison Janney

Don Johnson

Mindy Kaling

Jimmy Kimmel

Padma Lakshmi

Greta Lee

John Leguizamo

George Lopez

Diego Luna

Jane Lynch

Steve Martin

Nava Mau

Reba McEntire

Janel Moloney

Ebon Moss-Bachrach

Niece Nash-Betts

Taylor Zakhar Perez

Mekhi Phifer

Melissa Peterman

Da’Vine Joy Randolph

Sam Richardson

Maya Rudolph

Richard Schiff

Martin Sheen

Martin Short

Jean Smart

Jimmy Smits

Antony Starr

Gina Torres

Dick Van Dyke

Susan Kelechi Watson

Damon Wayans

Kristen Wiig

Henry Winkler

Bowen Yang

Steven Yeun