Emmy 2024: ‘Xógum’ e ‘O Urso’ reinam nos prêmios técnicos

Com recordes de vitórias, as séries dominam a noite técnica do Emmy 2024 no domingo (8), elevando a qualidade da produção televisiva e prometendo uma competição acirrada nas categorias principais

Divulgação/Disney+ 'Xógum: A Gloriosa Saga do Japão', com seu impressionante épico visual e narrativo, levou 14 estatuetas



Na noite do último domingo (8), a cerimônia do Emmy 2024 brilhou com o talento técnico das maiores produções da TV. E entre os gigantes que dominaram a premiação, dois nomes se destacaram: “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão” e “O Urso”, ambas transmitidas pelo Disney+ no Brasil. Essas séries não só conquistaram o público com suas histórias, como também impressionaram nos bastidores, arrebatando a maior parte dos prêmios técnicos.

“Xógum: A Gloriosa Saga do Japão”, com seu impressionante épico visual e narrativo, levou 14 estatuetas, dominando quase todas as categorias técnicas em que concorria. Nestor Carbonell garantiu o prêmio de Melhor Ator Convidado em Série Dramática, enquanto a série também foi consagrada em áreas como elenco, fotografia, figurino, maquiagem, penteados, efeitos visuais e mais. Um verdadeiro tour de force que solidifica “Xógum” como um dos maiores espetáculos audiovisuais da temporada.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enquanto isso, na categoria de comédia, “O Urso” confirmou sua liderança pela segunda vez consecutiva. A caótica e emocionante narrativa de um restaurante sob pressão rendeu à série sete prêmios, incluindo Melhor Atriz e Ator Convidados em Série de Comédia para Jamie Lee Curtis e Jon Bernthal. A combinação de uma cinematografia autêntica e uma edição de som impecável elevou a produção a um novo patamar de qualidade técnica.

Outro momento de destaque foi a consagração de Michaela Coel, que levou para casa o prêmio de Melhor Atriz Convidada em Série Dramática por sua performance impactante em “Sr. e Sra. Smith”, do Prime Video.

Agora, a expectativa cresce para a cerimônia principal, que acontece no próximo domingo, 15 de setembro. Com “Xógum”, “O Urso” e “Only Murders in the Building” liderando as indicações com 25, 23 e 21 nomeações, respectivamente, a competição promete ser acirrada. A transmissão será apresentada pela dupla de “Schitt’s Creek”, Eugene e Dan Levy, e vai ao ar no Brasil pela TNT e plataforma Max, a partir das 20h15.