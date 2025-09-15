Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Emmy 2025: ‘The Studio’ vence em comédia e ‘The Pitt’ em drama

Emmy 2025: ‘The Studio’ vence em comédia e ‘The Pitt’ em drama

A 77ª edição da premiação aconteceu no último domingo (14), em Los Angeles, celebrando as principais produções da televisão mundial; conheça os vencedores das principais categorias

  • Por Jovem Pan
  • 15/09/2025 06h31
Frederic J. Brown / AFP O ator britânico Stephen Graham posa na sala de imprensa com os prêmios de Melhor Série Limitada ou Antologia, Melhor Ator Principal em Série Limitada ou Antologia ou Filme, Melhor Roteiro para Série Limitada ou Antologia ou Filme por "Adolescence", o ator britânico Owen Cooper posa na sala de imprensa com o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Antologia ou Filme por "Adolescence" e a atriz britânica Erin Doherty posa na sala de imprensa com o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou Antologia ou Filme por "Adolescence" durante o 77º Primetime Emmy Awards no Peacock Theatre no LA Live em Los Angeles em 14 de setembro de 2025. (Foto de Frederic J. Brown / AFP) / USO RESTRITO AO EDITORIAL  Stephen Graham, Owen Cooper e Erin Doherty durante o 77º Emmy Awards no Peacock Theatre no LA Live em Los Angeles

A 77ª edição dos Prêmios Emmy foi realizada no último domingo (14), em Los Angeles, celebrando as principais produções da televisão mundial. A grande vencedora da noite foi a minissérie “Adolescência”, da Netflix, que conquistou seis estatuetas e se consolidou como destaque da premiação. Entre as categorias mais aguardadas, “The Studio” levou o prêmio de melhor série de comédia, enquanto “The Pitt” foi consagrada como melhor série de drama, reforçando o prestígio de ambas no cenário audiovisual. A cerimônia reuniu artistas, criadores e profissionais da indústria em uma noite marcada pelo reconhecimento do talento e da inovação na TV.

  • Conheça os vencedores nas principais categorias: 

Melhor série de drama: “The Pitt”, HBO|Max
Melhor série de comédia: “The Studio”, Apple TV+
Melhor minissérie: “Adolescência”, Netflix
Melhor ator de série de drama: Noah Wyle, “The Pitt”
Melhor atriz de drama: Britt Lower, “Ruptura”
Melhor ator de série de comédia: Seth Rogen, “The Studio”
Melhor atriz de série de comédia: Jean Smart, “Hacks”
Melhor ator em minissérie ou filme para TV: Stephen Graham, “Adolescância”
Melhor atriz em minissérie ou filme para TV: Cristin Milioti, “Pinguim”
Melhor ator coadjuvante em série de drama: Tramell Tillman, “Ruptura”
Melhor atriz coadjuvante em série de drama: Katherine LaNasa, “The Pitt”
Melhor ator coadjuvante em série de comédia: Jeff Hiller, “Alguém em Algum Lugar”
Melhor atriz coadjuvante em série de comédia: Hannah Einbinder, “Hacks”
Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV: Owen Cooper, “Adolescência”
Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV: Erin Doherty, “Adolescência”

*Com informações da AFP 

