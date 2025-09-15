Emmy 2025: ‘The Studio’ vence em comédia e ‘The Pitt’ em drama

A 77ª edição da premiação aconteceu no último domingo (14), em Los Angeles, celebrando as principais produções da televisão mundial; conheça os vencedores das principais categorias

Frederic J. Brown / AFP Stephen Graham, Owen Cooper e Erin Doherty durante o 77º Emmy Awards no Peacock Theatre no LA Live em Los Angeles



A 77ª edição dos Prêmios Emmy foi realizada no último domingo (14), em Los Angeles, celebrando as principais produções da televisão mundial. A grande vencedora da noite foi a minissérie “Adolescência”, da Netflix, que conquistou seis estatuetas e se consolidou como destaque da premiação. Entre as categorias mais aguardadas, “The Studio” levou o prêmio de melhor série de comédia, enquanto “The Pitt” foi consagrada como melhor série de drama, reforçando o prestígio de ambas no cenário audiovisual. A cerimônia reuniu artistas, criadores e profissionais da indústria em uma noite marcada pelo reconhecimento do talento e da inovação na TV.

Conheça os vencedores nas principais categorias:

Melhor série de drama: “The Pitt”, HBO|Max

Melhor série de comédia: “The Studio”, Apple TV+

Melhor minissérie: “Adolescência”, Netflix

Melhor ator de série de drama: Noah Wyle, “The Pitt”

Melhor atriz de drama: Britt Lower, “Ruptura”

Melhor ator de série de comédia: Seth Rogen, “The Studio”

Melhor atriz de série de comédia: Jean Smart, “Hacks”

Melhor ator em minissérie ou filme para TV: Stephen Graham, “Adolescância”

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV: Cristin Milioti, “Pinguim”

Melhor ator coadjuvante em série de drama: Tramell Tillman, “Ruptura”

Melhor atriz coadjuvante em série de drama: Katherine LaNasa, “The Pitt”

Melhor ator coadjuvante em série de comédia: Jeff Hiller, “Alguém em Algum Lugar”

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia: Hannah Einbinder, “Hacks”

Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV: Owen Cooper, “Adolescência”

Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV: Erin Doherty, “Adolescência”

*Com informações da AFP