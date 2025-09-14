Jovem Pan > Entretenimento > Emmy 2025 acontece neste domingo; saiba como assistir, horário e séries indicadas

Emmy 2025 acontece neste domingo; saiba como assistir, horário e séries indicadas

No Brasil, o evento será transmitido a partir das 20h30 (horário de Brasília); a previsão é de que a cerimônia tenha duração de três horas

  • 14/09/2025 12h45
Divulgação Emmy Entre as séries indicadas, três produções ganharam grande destaque - Ruptura, com 27 indicações, Pinguim, com 24, e O Estúdio, com 23

A 77ª edição do Emmy, o maior prêmio da televisão e do streaming norte-americano, ocorre neste domingo (14), no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia começa às 21h (horário de Brasília) e será apresentada pelo comediante Nate Bargatze. No Brasil, o evento será transmitido a partir das 20h30 (horário de Brasília) no canal TNT e no streaming HBO Max. A previsão é de que a cerimônia tenha duração de três horas e se encerre por volta de 0h (horário de Brasília) de segunda-feira (15).

Entre as séries indicadas, três produções ganharam grande destaque – Ruptura, com 27 indicações, Pinguim, com 24, e O Estúdio, com 23. Nas categorias de séries dramáticas, seriados como Andor, The Last of Us, The Pitt e The White Lotus também se destacaram.

Já entre as comédias, Abbott Elementary, O Urso e Hacks se sobressaíram. No campo das minisséries, a aclamada Adolescência foi recompensada com 13 indicações.

Quem está indicado ao Emmy?

Melhor série de drama

  • Andor
  • A Diplomata
  • The Last Of Us
  • Paradise
  • The Pitt
  • Ruptura
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Melhor série de comédia

  • Abbott Elementary
  • Ninguém Quer
  • O Urso
  • Hacks
  • Only Murders In The Building
  • Falando a Real
  • O Estúdio
  • What We Do In The Shadows

Melhor série limitada ou antologia

  • Adolescência
  • Black Mirror
  • Morrendo por Sexo
  • Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez
  • Pinguim

Melhor ator em série de drama

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Pedro Pascal, The Last of Us
  • Adam Scott, Ruptura
  • Noah Wyle, The Pitt

Melhor atriz em série de drama

  • Kathy Bates, Matlock
  • Sharon Horgan, Mal de Família
  • Britt Lower, Ruptura
  • Bella Ramsey, The Last of Us
  • Keri Russell, A Diplomata

Melhor ator coadjuvante em série de drama

  • Zach Cherry, Ruptura
  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Jason Isaacs, The White Lotus
  • James Marsden, Paradise
  • Sam Rockwell, The White Lotus
  • Tramell Tillman, Ruptura
  • John Turturro, Ruptura

Melhor atriz coadjuvante em série de drama

  • Patricia Arquette , Ruptura
  • Carrie Coon, The White Lotus
  • Katherine LaNasa, The Pitt
  • Julianne Nicholson, Paradise
  • Parker Posey, The White Lotus
  • Natasha Rothwell, The White Lotus
  • Aimee Lou Wood, The White Lotus

Melhor ator em série de comédia

  • Adam Brody, Ninguém Quer
  • Seth Rogen, O Estúdio
  • Jason Segel, Falando a Real
  • Martin Short, Only Murders In The Building
  • Jeremy Allen White, O Urso

Melhor atriz em série de comédia

  • Uzo Aduba, The Residence
  • Kristen Bell, Ninguém Quer
  • Ayo Edebri, O Urso
  • Jean Smart, Hacks
  • Quinta Brunson, Abbott Elementary

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

  • Ike Barinholtz, O Estúdio
  • Colman Domingo, As Quatro Estações do Ano
  • Harrison Ford, Falando a Real
  • Jeff Hiller, Alguém em Algum Lugar
  • Ebon Moss-Bachrach, O Urso
  • Michael Urie, Falando a Real
  • Bowen Yang, Saturday Night Live

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

  • Liza Colón-Zayas, O Urso
  • Kathryn Hahn, O Estúdio
  • Janelle James, Abbott Elementary
  • Catherine O’Hara, O Estúdio
  • Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
  • Jessica Williams, Falando a Real

Melhor ator em série limitada, antologia ou telefilme

  • Colin Farrell, Pinguim
  • Stephen Graham, Adolescência
  • Jake Gyllenhaal, Acima de Qualquer Suspeita
  • Brian Tyree Henry, Ladrões de Drogas
  • Cooper Koch, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez

Melhor atriz em série limitada, antologia ou telefilme

  • Cate Blanchett, Disclaimer
  • Meghann Fahy, Sirens
  • Rashida Jones, Black Mirror
  • Cristin Miliot, Pinguim
  • Michelle Williams, Morrendo por Sexo

Melhor ator coadjuvante em série limitada, antologia ou telefilme

  • Javier Bardem, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez
  • Bill Camp, Acima de Qualquer Suspeita
  • Owen Cooper, Adolescência
  • Rob Delaney, Morrendo por Sexo
  • Peter Sarsgaard, Acima de Qualquer Suspeita
  • Ashley Walters, Adolescência

Melhor atriz coadjuvante em série limitada, antologia ou telefilme

  • Erin Doherty, Adolescência
  • Ruth Negga, Acima de Qualquer Suspeita
  • Deirdre O’Connell, Pinguim
  • Chloë Sevigny, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez
  • Jenny Slate, Morrendo por Sexo
  • Christine Tremarco, Adolescência

Melhor direção em série de drama

  • Andor, Who Are You?, dirigido por Janus Metz
  • The Pitt, 6:00 P.M, dirigido por Amanda Marsalis
  • The Pitt,7:00 A.M., dirigido por John Wells
  • Ruptura, Chikhai Bardo, dirigido por Jessica Lee Gagné
  • Ruptura, Cold Harbor, dirigido por Ben Stiller
  • Slow Horses, Hello Goodbye, dirigido por Adam Randall,
  • The White Lotus, Amor Fati, dirigido por Mike White

Melhor direção em série de comédia

  • The Bear, Napkins,dirigido por Ayo Edebiri
  • Hacks, A Slippery Slope, dirigido por Lucia Aniello
  • Mid-Century Modern, Here’s To You, Mrs. Schneiderman, dirigido por James Burrows
  • O Ensaio, Pilot’s Code, dirigido por Nathan Fielder
  • O Estúdio, The Oner, dirigido por Seth Rogen

Melhor direção em série limitada, antologia ou telefilme

  • Adolescência, dirigido por Philip Barantini
  • Morrendo por Sexo, It’s Not That Serious, dirigido por Shannon Murphy
  • Pinguim, Cent’anni, dirigido por Helen Shaver
  • Pinguim, A Great Or Little Thing, dirigido por Jennifer Getzinger
  • Sirens, Exile, dirigido por Nicole Kassell
  • Dia Zero, dirigido por Lesli Linka Glatter

Melhor roteiro em série de drama

  • Andor, Welcome To The Rebellion, escrito por Dan Gilroy
  • The Pitt, 2:00 P.M., escrito por Joe Sachs
  • The Pitt, 7:00 A.M., escrito por R. Scott Gemmil
  • Ruptura, Cold Harbor, escrito por Dan Erickson
  • Slow Horses, Hello Goodbye, escrito por Will Smith
  • The White Lotus, Full-Moon Party, escrito por Mike White

Melhor roteiro em série de comédia

  • Abbott Elementary, Back To School, escrito por Quinta Brunson
  • Hacks, A Slippery Slope, escrito por Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky
  • O Ensaio, Pilot’s Code, escrito por Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton e Eric Notarnicola
  • Alguém em Algum Lugar, AGG, escrito por Hannah Bos, Paul Thureen e Bridget Everett
  • O Estúdio, The Promotion, escrito por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez
  • What We Do In The Shadow, The Finale, escrito por Sam Johnson, Sarah Naftalis e Paul Simms

Melhor roteiro em série limitada, antologia ou telefilme

  • Adolescência, escrito por Jack Thorne e Stephen Graham
  • Black Mirror, Common People, escrito por Charlie Brooker e Bisha K. Ali
  • Morrendo por Sexo, Good Value Diet Soda, escrito por Kim Rosenstock e Elizabeth Meriwether
  • Pinguim, A Great Or Little Thing, escrito por Lauren LeFranc
  • Não Diga Nada, The People In The Dirt, escrito por Joshua Zetumer

Melhor Reality

  • The Amazing Race
  • RuPaul’s Drag Race
  • Survivor
  • Top Chef
  • The Traitors

Melhor Talk-Show

  • Jimmy Kimmel Live!
  • The Daily Show
  • The Late Show with Stephen Colbert

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório

