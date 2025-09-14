Emmy 2025 acontece neste domingo; saiba como assistir, horário e séries indicadas
No Brasil, o evento será transmitido a partir das 20h30 (horário de Brasília); a previsão é de que a cerimônia tenha duração de três horas
A 77ª edição do Emmy, o maior prêmio da televisão e do streaming norte-americano, ocorre neste domingo (14), no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia começa às 21h (horário de Brasília) e será apresentada pelo comediante Nate Bargatze. No Brasil, o evento será transmitido a partir das 20h30 (horário de Brasília) no canal TNT e no streaming HBO Max. A previsão é de que a cerimônia tenha duração de três horas e se encerre por volta de 0h (horário de Brasília) de segunda-feira (15).
Entre as séries indicadas, três produções ganharam grande destaque – Ruptura, com 27 indicações, Pinguim, com 24, e O Estúdio, com 23. Nas categorias de séries dramáticas, seriados como Andor, The Last of Us, The Pitt e The White Lotus também se destacaram.
Já entre as comédias, Abbott Elementary, O Urso e Hacks se sobressaíram. No campo das minisséries, a aclamada Adolescência foi recompensada com 13 indicações.
Quem está indicado ao Emmy?
Melhor série de drama
- Andor
- A Diplomata
- The Last Of Us
- Paradise
- The Pitt
- Ruptura
- Slow Horses
- The White Lotus
Melhor série de comédia
- Abbott Elementary
- Ninguém Quer
- O Urso
- Hacks
- Only Murders In The Building
- Falando a Real
- O Estúdio
- What We Do In The Shadows
Melhor série limitada ou antologia
- Adolescência
- Black Mirror
- Morrendo por Sexo
- Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez
- Pinguim
Melhor ator em série de drama
- Sterling K. Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses
- Pedro Pascal, The Last of Us
- Adam Scott, Ruptura
- Noah Wyle, The Pitt
Melhor atriz em série de drama
- Kathy Bates, Matlock
- Sharon Horgan, Mal de Família
- Britt Lower, Ruptura
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, A Diplomata
Melhor ator coadjuvante em série de drama
- Zach Cherry, Ruptura
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- James Marsden, Paradise
- Sam Rockwell, The White Lotus
- Tramell Tillman, Ruptura
- John Turturro, Ruptura
Melhor atriz coadjuvante em série de drama
- Patricia Arquette , Ruptura
- Carrie Coon, The White Lotus
- Katherine LaNasa, The Pitt
- Julianne Nicholson, Paradise
- Parker Posey, The White Lotus
- Natasha Rothwell, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Melhor ator em série de comédia
- Adam Brody, Ninguém Quer
- Seth Rogen, O Estúdio
- Jason Segel, Falando a Real
- Martin Short, Only Murders In The Building
- Jeremy Allen White, O Urso
Melhor atriz em série de comédia
- Uzo Aduba, The Residence
- Kristen Bell, Ninguém Quer
- Ayo Edebri, O Urso
- Jean Smart, Hacks
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
Melhor ator coadjuvante em série de comédia
- Ike Barinholtz, O Estúdio
- Colman Domingo, As Quatro Estações do Ano
- Harrison Ford, Falando a Real
- Jeff Hiller, Alguém em Algum Lugar
- Ebon Moss-Bachrach, O Urso
- Michael Urie, Falando a Real
- Bowen Yang, Saturday Night Live
Melhor atriz coadjuvante em série de comédia
- Liza Colón-Zayas, O Urso
- Kathryn Hahn, O Estúdio
- Janelle James, Abbott Elementary
- Catherine O’Hara, O Estúdio
- Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
- Jessica Williams, Falando a Real
Melhor ator em série limitada, antologia ou telefilme
- Colin Farrell, Pinguim
- Stephen Graham, Adolescência
- Jake Gyllenhaal, Acima de Qualquer Suspeita
- Brian Tyree Henry, Ladrões de Drogas
- Cooper Koch, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez
Melhor atriz em série limitada, antologia ou telefilme
- Cate Blanchett, Disclaimer
- Meghann Fahy, Sirens
- Rashida Jones, Black Mirror
- Cristin Miliot, Pinguim
- Michelle Williams, Morrendo por Sexo
Melhor ator coadjuvante em série limitada, antologia ou telefilme
- Javier Bardem, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez
- Bill Camp, Acima de Qualquer Suspeita
- Owen Cooper, Adolescência
- Rob Delaney, Morrendo por Sexo
- Peter Sarsgaard, Acima de Qualquer Suspeita
- Ashley Walters, Adolescência
Melhor atriz coadjuvante em série limitada, antologia ou telefilme
- Erin Doherty, Adolescência
- Ruth Negga, Acima de Qualquer Suspeita
- Deirdre O’Connell, Pinguim
- Chloë Sevigny, Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez
- Jenny Slate, Morrendo por Sexo
- Christine Tremarco, Adolescência
Melhor direção em série de drama
- Andor, Who Are You?, dirigido por Janus Metz
- The Pitt, 6:00 P.M, dirigido por Amanda Marsalis
- The Pitt,7:00 A.M., dirigido por John Wells
- Ruptura, Chikhai Bardo, dirigido por Jessica Lee Gagné
- Ruptura, Cold Harbor, dirigido por Ben Stiller
- Slow Horses, Hello Goodbye, dirigido por Adam Randall,
- The White Lotus, Amor Fati, dirigido por Mike White
Melhor direção em série de comédia
- The Bear, Napkins,dirigido por Ayo Edebiri
- Hacks, A Slippery Slope, dirigido por Lucia Aniello
- Mid-Century Modern, Here’s To You, Mrs. Schneiderman, dirigido por James Burrows
- O Ensaio, Pilot’s Code, dirigido por Nathan Fielder
- O Estúdio, The Oner, dirigido por Seth Rogen
Melhor direção em série limitada, antologia ou telefilme
- Adolescência, dirigido por Philip Barantini
- Morrendo por Sexo, It’s Not That Serious, dirigido por Shannon Murphy
- Pinguim, Cent’anni, dirigido por Helen Shaver
- Pinguim, A Great Or Little Thing, dirigido por Jennifer Getzinger
- Sirens, Exile, dirigido por Nicole Kassell
- Dia Zero, dirigido por Lesli Linka Glatter
Melhor roteiro em série de drama
- Andor, Welcome To The Rebellion, escrito por Dan Gilroy
- The Pitt, 2:00 P.M., escrito por Joe Sachs
- The Pitt, 7:00 A.M., escrito por R. Scott Gemmil
- Ruptura, Cold Harbor, escrito por Dan Erickson
- Slow Horses, Hello Goodbye, escrito por Will Smith
- The White Lotus, Full-Moon Party, escrito por Mike White
Melhor roteiro em série de comédia
- Abbott Elementary, Back To School, escrito por Quinta Brunson
- Hacks, A Slippery Slope, escrito por Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky
- O Ensaio, Pilot’s Code, escrito por Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton e Eric Notarnicola
- Alguém em Algum Lugar, AGG, escrito por Hannah Bos, Paul Thureen e Bridget Everett
- O Estúdio, The Promotion, escrito por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez
- What We Do In The Shadow, The Finale, escrito por Sam Johnson, Sarah Naftalis e Paul Simms
Melhor roteiro em série limitada, antologia ou telefilme
- Adolescência, escrito por Jack Thorne e Stephen Graham
- Black Mirror, Common People, escrito por Charlie Brooker e Bisha K. Ali
- Morrendo por Sexo, Good Value Diet Soda, escrito por Kim Rosenstock e Elizabeth Meriwether
- Pinguim, A Great Or Little Thing, escrito por Lauren LeFranc
- Não Diga Nada, The People In The Dirt, escrito por Joshua Zetumer
Melhor Reality
- The Amazing Race
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
Melhor Talk-Show
- Jimmy Kimmel Live!
- The Daily Show
- The Late Show with Stephen Colbert
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nátaly Tenório
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.