Participante mais votado será eliminado do reality na próxima terça-feira, 27

Reprodução / Globoplay O décimo paredão do "BBB 24" está formado por Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho



O décimo paredão do “BBB 24” está formado por Fernanda, Lucas Henrique e Rodriguinho. O mais votado será eliminado do reality na próxima terça-feira, 27. A berlinda começou com Beatriz e Michel imunizados, após vencerem as provas do Líder e do Anjo, respectivamente. Anjo pela terceira semana, Michel escolheu dar a imunidade para Giovanna, enquanto a líder Bia indicou o cantor Rodriguinho para a berlinda. A sister Isabelle – que venceu a Prova do Líder ao lado de Beatriz – também teve direito à indicação e escolheu Lucas Henrique. Além das indicações diretas, Leidy Elin também indicou Fernanda ao paredão, após arrematar o Poder Curinga. Na votação da casa no confessionário, MC Bin Laden foi o mais votado com 9 votos e foi para a prova Bate e Volta, vencendo a dinâmica e escapando da votação popular.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

ENQUETE ‘BBB 24’ – Quem você quer eliminar: Fernanda, Lucas Henrique ou Rodriguinho?

0% Fernanda 1209 votos 0% Lucas Henrique 1063 votos 0% Rodriguinho 5146 votos Votar Novamente Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.