ENQUETE ‘BBB 24’ – Quem você quer eliminar no paredão?

Participantes disputam permanência na casa na terça-feira, 20; Lucas Henrique se livrou da berlinda na prova bate e volta

Divulgação / Globo Deniziane, Fernanda e Matteus disputam o paredão da semana no 'BBB 24'



A formação do paredão da semana Big Brother Brasil 2024 teve início com a revelação para o elenco de que o Poder Coringa, arrematado pelo cantor MC Bin Laden, se tratava de uma imunidade. Em seguida, a líder Raquele colocou Deniziane na berlinda. “A casa está bem dividida, então a gente já sabe onde votar e com quem se unir para votar”, disse a confeiteira. Seguindo a dinâmica da semana, o anjo Michel, tinha imunidade e o poder de indicar alguém ao paredão. Lucas Henrique foi o escolhido pelo professor. Na votação no confessionário, Fernanda foi a mais votada, com 10 votos. Além dela, Matteus também recebeu três votos. Lucas, Fernanda e Mateus disputaram a prova de sorte do Bate e Volta, em que os participantes precisavam escolher telefones com comandos para avançar na disputa. Lucas foi o sortudo da vez e se livrou da berlinda. A eliminação acontece na próxima na terça-feira, 20.

*Com informações de Estadão Conteúdo

