Empresário Abilio Diniz morre aos 87 anos em São Paulo

Ex-dono do Grupo Pão de Açúcar ficou marcado pela visão empreendedora, a paixão pelo São Paulo e a promoção da vida saudável; ele estava internado no Hospital Albert Einstein com pneumonia

EPITÁCIO PESSOA/ESTADÃO CONTEÚDO Abilio Diniz estava internado em São Paulo havia três semanas



O empresário Abilio Diniz, aos 87 anos, morreu no Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde estava internado com pneumonia. Conhecido por sua trajetória no Grupo Pão de Açúcar, fundado por seu pai, Abilio foi presidente do grupo por quase seis décadas. Em 2012, após uma disputa judicial com o sócio francês Casino, vendeu sua participação na empresa, mas permaneceu ativo no varejo, tornando-se sócio do Carrefour. Atualmente, a empresa de participações da família Diniz, a Península, é o segundo maior acionista do grupo varejista francês. Ela também era reconhecido por sua paixão pelos esportes e por sua rotina rigorosa de exercícios. Em 1989, foi vítima de um sequestro em São Paulo, que durou seis dias, sendo seus sequestradores presos posteriormente.

Diniz deixa um legado marcante no mundo dos negócios e no cenário esportivo brasileiro. Sua visão empreendedora e sua habilidade para transformar a doceria familiar em um império varejista são vistas com admiração. Ao liderar o Grupo Pão de Açúcar por décadas, não apenas consolidou a empresa como uma das maiores do Brasil, mas também foi um pioneiro em inovação e estratégias de mercado. Sua capacidade de adaptação diante de desafios, como a disputa com o Casino evidencia a habilidade em encontrar soluções criativas.

Nos esportes, ficou marcado pela paixão pelo São Paulo. Não apenas torcia pelo clube de futebol, mas também foi conselheiro e consultor da presidência. Além disso, promovia a importância da atividade física e do estilo de vida saudável. Sua rotina diária de exercícios, mesmo em idade avançada, servia como exemplo. Seu envolvimento no esporte não se limitava ao âmbito pessoal: ele também contribuiu para iniciativas e projetos que visavam promover a saúde e o bem-estar. Entre seus feitos esportivos está a vitória nas Mil Milhas de Interlagos, ao lado do irmão Alcides Diniz, em 1970.

Diniz estava internado no Hospital Albert Einstein com pneumonia havia três semanas, com um quadro considerado “difícil”. O empresário viajou em janeiro para Aspen, no Colorado (EUA), enquanto se recuperava de duas cirurgias no joelho. Ele se sentiu mal e voltou às pressas para o Brasil. Diniz fez uma publicação no seu perfil no Instagram quando estava nos Estados Unidos. O empresário disse que, na ocasião, não poderia aproveitar dos esportes de inverno na neve devido à sua recuperação. Ele deixa deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos. Um de seus filhos, João Paulo, já havia falecido em 2022.