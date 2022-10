Episódio final de ‘House of the Dragon’ vaza online e HBO se pronuncia

Temporada termina no próximo domingo, 23, em exibições do HBO e HBO Max

Divyulgação/House of The Dragon Série que antecede Game of Thrones estreou em agosto e é sucesso na HBO



Sucesso da HBO e HBO Max, a série ‘House of the Dragon‘ (A Casa do Dragão) encerra sua primeira temporada no próximo domingo, 23, mas o episódio decisivo vazou na internet. Como resposta, a empresa divulgou uma declaração em resposta ao vazamento. “Parece ter se originado de um parceiro de distribuição na região EMEA (Europa, Oriente Médio e África). A HBO está monitorando agressivamente e retirando essas cópias da internet”, disse o porta-voz ao The Hollywood Reporter. “Estamos desapontados que essa ação ilegal tenha interrompido a experiência de visualização dos fãs leais do programa, que poderão ver uma versão original do episódio quando estrear no domingo na HBO e HBO Max, onde será transmitido exclusivamente em 4K”, completa a nota. A segunda temporada já está confirmada.