Filha de repórter da Globo chora ao falar do estado de saúde da mãe: ‘Gravíssimo’

Susana Naspolini está na luta contra câncer que já se espalhou para vários órgãos e comprometeu seu fígado; médico disse que não sabe se tem algo que ainda pode ser feito

Reprodução/Instagram/susananaspolini Filha de Susana Naspolini não conteve as lágrimas ao falar do estado de saúde da mãe



Julia, filha da repórter da Globo Susana Naspolini, usou as redes sociais para pedir orações para sua mãe. A jovem, de 16 anos, chorou ao falar que o estado de saúde da jornalista é grave em um vídeo publicado nesta sexta-feira, 21, nas redes sociais. Em março deste ano, a repórter anunciou que começaria um novo tratamento contra o quinto câncer que havia descoberto. Susana, de 42 anos, está internada há uma semana em São Paulo. De acordo com Julia, antes disso, a mãe enfrentou algumas outras internações no Rio de Janeiro, onde mora e trabalha. “Acabei de conversar com o médico dela e ele disse que o estado dela é muito grave, gravíssimo. Ela estava com metástase no osso da bacia, [o câncer] já tinha se espalhado para a medula óssea desde julho, então ela vinha com uma quimioterapia mais forte, que foi a que fez ela perder o cabelo”, explicou a filha da jornalista. A doença se espalhou para vários outros órgãos, dentre eles o fígado, que está muito comprometido. “Ele [o médico] disse que eles não sabem mais o que fazer, não sabem se tem alguma coisa mais para ser feita”, lamentou a jovem, que reforçou os pedidos de orações.

“Minha mãe acredita muito no poder da oração! Rezem por ela, por favor, para ela ficar bem aqui com a gente! Rezem pela cura.” Julia recebeu o apoio de famosos e jornalistas. “Julinha, amor, conte comigo. Rezando, rezando e rezando por sua mãe, nossa amada, Susana”, comentou a apresentadora do “RJ1” Mariana Gross. “Júlia, minha querida, sua mãe está em minhas orações. Vamos fazer uma corrente pedindo muita força para ela e para você também, para que ela possa superar este momento difícil. Para Deus nada é impossível, vamos crer em sua cura, mas só ele sabe o que é melhor para ela. Conte comigo sempre, minha querida, com minhas orações e meu amor”, escreveu a atriz Beth Goulart. “Rezando, Julinha, queridíssima, com muita fé e confiança e com muito amor por você e por sua mãe. Amo vocês demais”, postou a apresentadora do “É de Casa” Maria Beltrão.