Espionagem, animação e terror: confira cinco filmes que não podem ficar de fora da sua lista

‘Código Preto’ chegou nos cinemas nesta quinta-feira (15) e promete capturar a essência dos filmes de espionagem

Universal Pictures/divulgação "Código Preto" estreou nos cinemas do Brasil no dia 13 de março



Os amantes de suspense estão perto de ganhar um filme para lá de especial. Isso porque o filme “Código Preto”, que chega aos cinemas em 2025, é uma produção que promete capturar a essência dos filmes de espionagem. Com a direção de Soderbergh, o elenco conta com a presença de estrelas renomadas, como Fassbender e Blanchett, e é classificado para maiores de 14 anos. Sean Connery, ao estrelar “007 Contra o Satânico Dr. No” em 1962, trouxe uma nova perspectiva ao gênero de filmes de espionagem, marcando uma era de elegância nas telonas. Agora, o diretor Steven Soderbergh apresenta “Código Preto”, um longa que homenageia os clássicos do gênero, com Michael Fassbender e Cate Blanchett no papel de agentes britânicos.

“Moana 2”

A animação traz de volta a animação que encantou o público infantil, mantendo a mesma fórmula de sucesso com músicas animadas e sequências dinâmicas. A direção fica a cargo de David G. Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e o filme é classificado como livre para todas as idades. O novo “Lobisomem”, sob a direção de Leigh Whannell, apresenta uma abordagem mais sombria e introspectiva do famoso monstro. O protagonista, interpretado por Christopher Abbott, lida com o medo de prejudicar sua própria família, trazendo uma nova camada de complexidade à narrativa. O filme é classificado para maiores de 16 anos.

“Megalópolis”

O projeto ambicioso que já gerou opiniões divergentes. Agora disponível em plataformas de streaming, o filme apresenta Adam Driver como um visionário em uma Nova York peculiar, e é classificado para maiores de 16 anos. A Marvel também retorna ao streaming com “Demolidor: Renascido”, onde o herói enfrenta um novo desafio: o vilão Rei, que agora ocupa o cargo de prefeito de Nova York. Com a criação de Matt Corman e Chris Ord, o filme conta com Charlie Cox e Vincent D’Onofrio no elenco, e é classificado para maiores de 14 anos.

“The Killing”

A série, que foi ao ar entre 2011 e 2014, é considerada uma das melhores tramas policiais disponíveis no streaming. Com uma narrativa envolvente, a produção se destaca por não apresentar tensão sexual entre os protagonistas, Mireille Enos e Joel Kinnaman, e é classificada para maiores de 14 anos. Por outro lado, “Cujo”, uma adaptação da obra de Stephen King, explora o terror em situações cotidianas, com um São Bernardo se tornando uma ameaça. Dirigido por Lewis Teague, o filme é voltado para o público adulto, com classificação de 18 anos.

“Better Man”

O filme é uma cinebiografia inovadora de Robbie Williams, que mistura elementos de realidade e fantasia. Além disso, “Vitória” retrata a história de uma aposentada que desmantelou uma quadrilha em 2005, gerando controvérsias pela escolha de Fernanda Montenegro como protagonista, que foi aplaudida de pé em sua estreia.

